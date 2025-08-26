Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свентек вышла во второй раунд US Open 2025 и побила рекорд Моники Селеш
US Open
26 августа 2025, 20:15 |
592
0

Свентек вышла во второй раунд US Open 2025 и побила рекорд Моники Селеш

Ига разгромила Аранго, одержав 65-ю победу подряд в стартовых матчах на уровне Тура

26 августа 2025, 20:15 |
592
0
Свентек вышла во второй раунд US Open 2025 и побила рекорд Моники Селеш
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде полька в двух сетах переиграла Эмилиану Аранго (Колумбия, WTA 84) за 1 час и 1 минуту.

US Open 2025. 1/64 финала

Эмилиана Аранго (Колумбия) – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 2:6

Свентек провела второе очное противостояние против Аранго. В 2017 году Ига одолела Эмилиану во втором круге юниорского Ролан Гаррос.

Следующей соперницей Свентек будет нидерландка Сюзан Ламенс, которая на старте мейджора одолела Валери Глозман.

Ига добыла 65-ю победу подряд в стартовых матчах на уровне Тура, побив рекорд Моники Селеш по этому показателю.

Свентек является единственной теннисисткой в женском Туре, которая имеет минимум 50 викторий за сезон последние четыре года (67 в 2022, 68 в 2023, 64 в 2024, 50 в 2025).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Украина имеет худший старт на US Open за последние 11 лет
Янник Синнер – Вит Копржива. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Моника Селеш Эмилиана Аранго Ига Свёнтек рекорд US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта Костюк – Кэти Бултер. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Теннис | 26 августа 2025, 17:44 3
Марта Костюк – Кэти Бултер. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Кэти Бултер. Прогноз и анонс на матч US Open 2025

Поединок 1/64 финала состоится 26 августа и начнется в 18:00 по Киеву

Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Бокс | 26 августа 2025, 00:03 0
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»

Известный в прошлом боксер не уверен, что бой Усика и Итаумы состоится

Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Бокс | 26.08.2025, 08:36
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
Футбол | 26.08.2025, 18:11
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Бокс | 26.08.2025, 00:02
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
25.08.2025, 00:02 1
Бокс
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 48
Теннис
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 6
Футбол
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Рейтинг Ямаля. Звезда Барселоны снова устроил шоу в Ла Лиге
Рейтинг Ямаля. Звезда Барселоны снова устроил шоу в Ла Лиге
24.08.2025, 16:52 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 34
Футбол
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 10
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
25.08.2025, 16:56 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем