Свентек вышла во второй раунд US Open 2025 и побила рекорд Моники Селеш

Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде полька в двух сетах переиграла Эмилиану Аранго (Колумбия, WTA 84) за 1 час и 1 минуту.

US Open 2025. 1/64 финала

Эмилиана Аранго (Колумбия) – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 2:6

Свентек провела второе очное противостояние против Аранго. В 2017 году Ига одолела Эмилиану во втором круге юниорского Ролан Гаррос.

Следующей соперницей Свентек будет нидерландка Сюзан Ламенс, которая на старте мейджора одолела Валери Глозман.

Ига добыла 65-ю победу подряд в стартовых матчах на уровне Тура, побив рекорд Моники Селеш по этому показателю.

Свентек является единственной теннисисткой в женском Туре, которая имеет минимум 50 викторий за сезон последние четыре года (67 в 2022, 68 в 2023, 64 в 2024, 50 в 2025).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine