Лучано Дардери – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 августа второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде испанец поборется против представителя Италии Лучано Дардери (АТР 34). Поединок состоится первым запуском на арене имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперников.

Победитель противостояния в 1/8 финала поборется либо против Бенжамена Бонзи, либо против Артура Риндекрнеха.

