Лучано Дардери – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2025
29 августа второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В третьем раунде испанец поборется против представителя Италии Лучано Дардери (АТР 34). Поединок состоится первым запуском на арене имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
Это будет первая встреча соперников.
Победитель противостояния в 1/8 финала поборется либо против Бенжамена Бонзи, либо против Артура Риндекрнеха.
Выступления на мейджоре также продолжают Зверев, Фритц, Шелтон, Джокович