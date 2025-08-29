Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
29 августа 2025, 16:41
Лучано Дардери – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2025

Лучано Дардери – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

29 августа второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде испанец поборется против представителя Италии Лучано Дардери (АТР 34). Поединок состоится первым запуском на арене имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

Это будет первая встреча соперников.

Победитель противостояния в 1/8 финала поборется либо против Бенжамена Бонзи, либо против Артура Риндекрнеха.

Лучано Дардери Карлос Алькарас US Open 2025
