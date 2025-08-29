Украинцы прервали рекордную безголевую серию в матчах с итальянцами

«Полесье», дважды заставив голкипера «Фиорентины» вынимать мяч из сетки, прервало наконец-то «рекордную» безголевую серию украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Италии, которая составила 842 минуты. В девяти предыдущих встречах с итальянцами четырежды оставался на «сухом пайке» «Шахтер» (с «Интером» – 0:0, 0:2; с «Болоньей» – 0:0; с «Аталантой» 0:3), дважды «Динамо» (с «Лацио» – 0:3, с «Ромой» – 0:1) и «Заря» (с «Ромой» – 0:3, 0:4), один раз – «Полесье» (с «Фиорентиной» – 0:3).

Последний раз украинцы забивали итальянским клубам 18 марта 2021 года, когда форвард «Шахтера» Жуниор Мораес на 59-й минуте дома поразил ворота «Ромы» в 1/8 финала Лиги Европы (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов с командами из одной страны