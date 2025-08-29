Украинцы прервали рекордную безголевую серию в матчах с итальянцами
«Рекордная» безголевая серия наших клубов в матчах с командами из Италии прервалась на 842-й минуте
«Полесье», дважды заставив голкипера «Фиорентины» вынимать мяч из сетки, прервало наконец-то «рекордную» безголевую серию украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Италии, которая составила 842 минуты. В девяти предыдущих встречах с итальянцами четырежды оставался на «сухом пайке» «Шахтер» (с «Интером» – 0:0, 0:2; с «Болоньей» – 0:0; с «Аталантой» 0:3), дважды «Динамо» (с «Лацио» – 0:3, с «Ромой» – 0:1) и «Заря» (с «Ромой» – 0:3, 0:4), один раз – «Полесье» (с «Фиорентиной» – 0:3).
Последний раз украинцы забивали итальянским клубам 18 марта 2021 года, когда форвард «Шахтера» Жуниор Мораес на 59-й минуте дома поразил ворота «Ромы» в 1/8 финала Лиги Европы (1:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов с командами из одной страны
|
Серия
|
Страна
|
Началась
|
Завершилась
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
842’
|
Италия
|
18.03.2021
|
28.08.2025
|
Полесье
|
Фиорентина
|
2:3 (г)
|
688’
|
Италия
|
11.12.2019
|
18.03.2021
|
Шахтер
|
Рома
|
1:2 (д)
|
608’
|
Англия
|
23.10.2018
|
26.11.2019
|
Шахтер
|
Манчестер Сити
|
1:1 (г)
|
588’
|
Германия
|
13.02.2013
|
25.02.2016
|
Шахтер
|
Шальке
|
3:0 (г)
|
582’
|
Франция
|
09.12.1998
|
01.12.2005
|
Шахтер
|
Ренн
|
1:0 (г)
|
495’
|
Франция
|
14.02.2013
|
11.12.2014
|
Днепр
|
Сент-Этьен
|
1:0 (д)
|
495’
|
Испания
|
01.12.2020
|
03.11.2021
|
Шахтер
|
Реал
|
1:2 (г)
|
462’
|
Португалия
|
10.12.2020
|
19.09.2023
|
Шахтер
|
Порту
|
1:3 (д)
|
432’
|
Бельгия
|
28.11.2013
|
23.04.2015
|
Днепр
|
Брюгге
|
1:0 (д)
|
429’
|
Германия
|
24.09.2020
|
23.11.2021
|
Динамо
|
Бавария
|
1:2 (д)
