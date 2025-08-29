Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинцы прервали рекордную безголевую серию в матчах с итальянцами
Лига конференций
29 августа 2025, 15:33 | Обновлено 29 августа 2025, 15:38
122
0

Украинцы прервали рекордную безголевую серию в матчах с итальянцами

«Рекордная» безголевая серия наших клубов в матчах с командами из Италии прервалась на 842-й минуте

29 августа 2025, 15:33 | Обновлено 29 августа 2025, 15:38
122
0
Украинцы прервали рекордную безголевую серию в матчах с итальянцами
ФК Полесье

«Полесье», дважды заставив голкипера «Фиорентины» вынимать мяч из сетки, прервало наконец-то «рекордную» безголевую серию украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Италии, которая составила 842 минуты. В девяти предыдущих встречах с итальянцами четырежды оставался на «сухом пайке» «Шахтер» (с «Интером» – 0:0, 0:2; с «Болоньей» – 0:0; с «Аталантой» 0:3), дважды «Динамо» (с «Лацио» – 0:3, с «Ромой» – 0:1) и «Заря» (с «Ромой» – 0:3, 0:4), один раз – «Полесье» (с «Фиорентиной» – 0:3).

Последний раз украинцы забивали итальянским клубам 18 марта 2021 года, когда форвард «Шахтера» Жуниор Мораес на 59-й минуте дома поразил ворота «Ромы» в 1/8 финала Лиги Европы (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия

Страна

Началась

Завершилась

Клуб

Соперник

Счет

842’

Италия

18.03.2021

28.08.2025

Полесье

Фиорентина

2:3 (г)

688’

Италия

11.12.2019

18.03.2021

Шахтер

Рома

1:2 (д)

608’

Англия

23.10.2018

26.11.2019

Шахтер

Манчестер Сити

1:1 (г)

588’

Германия

13.02.2013

25.02.2016

Шахтер

Шальке

3:0 (г)

582’

Франция

09.12.1998

01.12.2005

Шахтер

Ренн

1:0 (г)

495’

Франция

14.02.2013

11.12.2014

Днепр

Сент-Этьен

1:0 (д)

495’

Испания

01.12.2020

03.11.2021

Шахтер

Реал

1:2 (г)

462’

Португалия

10.12.2020

19.09.2023

Шахтер

Порту

1:3 (д)

432’

Бельгия

28.11.2013

23.04.2015

Днепр

Брюгге

1:0 (д)

429’

Германия

24.09.2020

23.11.2021

Динамо

Бавария

1:2 (д)
По теме:
Известный тренер: «В Динамо нет игроков, которые могут повести за собой»
«Три месяца ждал варианты». Шепелев рассказал о переходе в Полесье
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
цифры и факты Полесье Житомир Фиорентина
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Футбол | 29 августа 2025, 09:42 17
Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»

Юрий Шелепницкий поделился мнением об игре киевской команды в Лиге Европы

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28 августа 2025, 19:33 50
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Ответный поединок Q4 ЛЕ состоится 28 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29.08.2025, 06:23
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Моуриньо получит внушительную компенсацию после увольнения из Фенербахче
Футбол | 29.08.2025, 14:40
Моуриньо получит внушительную компенсацию после увольнения из Фенербахче
Моуриньо получит внушительную компенсацию после увольнения из Фенербахче
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Бокс | 29.08.2025, 08:33
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 30
Футбол
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
27.08.2025, 23:59 20
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем