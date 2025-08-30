Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они сами назначили себя лидерами Динамо»
Лига Европы
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они сами назначили себя лидерами Динамо»

Бывший футболист «бело-синих» оценил уровень игры Шапаренко и Бражко

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они сами назначили себя лидерами Динамо»
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о результатах «бело-синего» клуба, а также раскритиковал уровень игры Владимира Бражко и Николая Шапаренко:

– Почему Шапаренко и Бражко сейчас бледные тени самих себя?

– Они сами себя звездами назначили, а оказывается, что «Динамо» и без них может играть. Самоназначенцы, как я их называю. Лидеры не сидят в запасе! Для меня Шапаренко и Бражко никогда не являлись лидерами. В киевском клубе сейчас вообще нет лидера, поэтому команда не играет, а мучается.

– «Динамо» без шансов проиграло «Пафосу», провалило первую игру с «Маккаби». Почему так происходит, ведь соперники не из сильнейших?

– Это уровень футболистов «Динамо». Если у нас так играет чемпион, то что о других клубах говорить. Как говорит Бессонов: «Еврокубки – это сцена для продажи». Если ты хорошо сыграл в Европе, то можешь сразу уехать за хорошие деньги. Сколько после таких игр дадут за игроков «Динамо»? Думаю, ответ очевиден, – уверен Леоненко.

Подопечные Александра Шовковского вылетели из Лиги Европы и продолжат борьбу в Лиге конференций. Кроме того, чемпионы Украины продолжают свои выступления в Премьер-лиге, где уже 31 августа сыграют домашний поединок против житомирского «Полесья».

Лига Европы Динамо Киев Виктор Леоненко Николай Шапаренко Владимир Бражко
Николай Титюк Источник: BLIK
