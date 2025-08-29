Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко получил налоговый штраф от HMRC (налоговой службы Великобритании).

По информации The Sun, речь идет о сумме 300 тысяч фунтов, которая возникла из-за задолженности его компании Alex Zinchenko Image Rights, не уплатившей вовремя корпоративный налог.

На судебном заседании в Лондоне зимой этого года адвокаты футболиста пообещали, что задолженность будет погашена в ближайшее время, однако реальные действия так и не последовали.

В итоге Зинченко добровольно объявил о ликвидации собственной компании, которая занималась его правами на изображение.

Кроме того, украинский защитник получил счет от бухгалтеров, которые вели его налоговые дела. Специалисты выставили Александру сумму в 35 тысяч фунтов.

Примечательно, что еще в июле компания сменила название на Ozir Limited, однако эта формальность не спасла от финансовых претензий.

Зинченко оставался директором компании и владел ее единственной акцией до 3 ноября, после чего контроль перешел к Артему Рябову – функционеру, связанному с Украинской ассоциацией футбола.