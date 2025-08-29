Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Англия
29 августа 2025, 13:57 | Обновлено 29 августа 2025, 13:58
Компания Александра вовремя не уплатила корпоративный налог

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко получил налоговый штраф от HMRC (налоговой службы Великобритании).

По информации The Sun, речь идет о сумме 300 тысяч фунтов, которая возникла из-за задолженности его компании Alex Zinchenko Image Rights, не уплатившей вовремя корпоративный налог.

На судебном заседании в Лондоне зимой этого года адвокаты футболиста пообещали, что задолженность будет погашена в ближайшее время, однако реальные действия так и не последовали.

В итоге Зинченко добровольно объявил о ликвидации собственной компании, которая занималась его правами на изображение.

Кроме того, украинский защитник получил счет от бухгалтеров, которые вели его налоговые дела. Специалисты выставили Александру сумму в 35 тысяч фунтов.

Примечательно, что еще в июле компания сменила название на Ozir Limited, однако эта формальность не спасла от финансовых претензий.

Зинченко оставался директором компании и владел ее единственной акцией до 3 ноября, после чего контроль перешел к Артему Рябову – функционеру, связанному с Украинской ассоциацией футбола.

Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига штрафы
Андрей Витренко Источник: The Sun
Комментарии 2
Spaceman
Задроту вже серйозно натякають - вали звідси нафіг..
Ответить
+2
Віталій Ткачук
Та то Седан натупила. К бабкє нє хаді
Ответить
0
