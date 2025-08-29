Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Компания Александра вовремя не уплатила корпоративный налог
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко получил налоговый штраф от HMRC (налоговой службы Великобритании).
По информации The Sun, речь идет о сумме 300 тысяч фунтов, которая возникла из-за задолженности его компании Alex Zinchenko Image Rights, не уплатившей вовремя корпоративный налог.
На судебном заседании в Лондоне зимой этого года адвокаты футболиста пообещали, что задолженность будет погашена в ближайшее время, однако реальные действия так и не последовали.
В итоге Зинченко добровольно объявил о ликвидации собственной компании, которая занималась его правами на изображение.
Кроме того, украинский защитник получил счет от бухгалтеров, которые вели его налоговые дела. Специалисты выставили Александру сумму в 35 тысяч фунтов.
Примечательно, что еще в июле компания сменила название на Ozir Limited, однако эта формальность не спасла от финансовых претензий.
Зинченко оставался директором компании и владел ее единственной акцией до 3 ноября, после чего контроль перешел к Артему Рябову – функционеру, связанному с Украинской ассоциацией футбола.
