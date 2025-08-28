Дисквалификация Мудрика поможет Челси. Клуб принял важное решение

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Отсранение украинца помогло лондонцам. Исключив Мудрика из списка УЕФА на текущий сезон, «пенсионеры» освободили значительную часть бюджета, что позволило без проблем зарегистрировать пятерых игроков.

Отмечается, что зарплата украинца не учитывается в финансовой ведомости лондонцев, а со всеми сопутствующими расходами она составляет 17 миллионов фунтов стерлингов.

«Челси» не будет включать украинца в заявку на Лигу чемпионов – это позволит клубу включить в список Жоао Педро, Джейми Гиттенса, Йоррела Хато, Лиама Дилепа и Эстевао Виллиана.

Интересно, что в заявку АПЛ украинец на текущий сезон попал, но без игрового номера.