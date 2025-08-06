Англия06 августа 2025, 00:02 |
1282
1
Челси принял решение по Мудрику на следующий сезон. Есть заявка клуба
Украинец попал в заявку лондонцев на турнир АПЛ
06 августа 2025, 00:02 |
1282
1
Лондонский «Челси» обнародовал заявку на следующий сезон Английской премьер-лиги 2025/26.
Заявку лондонцев можно посмотреть на официальном сайте АПЛ, интересно, что украинский вингер Михаил Мудрик присутствует в заявке клуба на сезон 2025/26, однако Михаил заявлен без игрового номера.
Ранее сообщалось, что вингер «Челси» Михаил Мудрик получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 августа 2025, 08:45 9
Итальянский тренер высказался об Артеме
Футбол | 05 августа 2025, 08:22 28
Георгий интересовал «Наполи»
Футбол | 05.08.2025, 19:18
Футбол | 06.08.2025, 00:58
Футбол | 05.08.2025, 16:16
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Да выставляйте этому сепару предьявы по полной
Популярные новости
04.08.2025, 00:04 2
04.08.2025, 04:18 3
04.08.2025, 03:10 3
04.08.2025, 20:12 8
04.08.2025, 07:23 7
04.08.2025, 02:57
04.08.2025, 13:12 59
04.08.2025, 05:30 2