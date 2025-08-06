Челси принял решение по Мудрику на следующий сезон. Есть заявка клуба

Лондонский «Челси» обнародовал заявку на следующий сезон Английской премьер-лиги 2025/26.

Заявку лондонцев можно посмотреть на официальном сайте АПЛ, интересно, что украинский вингер Михаил Мудрик присутствует в заявке клуба на сезон 2025/26, однако Михаил заявлен без игрового номера.

Ранее сообщалось, что вингер «Челси» Михаил Мудрик получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.