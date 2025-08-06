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  4. Челси принял решение по Мудрику на следующий сезон. Есть заявка клуба
Англия
06 августа 2025, 00:02 |
1282
1

Челси принял решение по Мудрику на следующий сезон. Есть заявка клуба

Украинец попал в заявку лондонцев на турнир АПЛ

06 августа 2025, 00:02 |
1282
1
Челси принял решение по Мудрику на следующий сезон. Есть заявка клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» обнародовал заявку на следующий сезон Английской премьер-лиги 2025/26.

Заявку лондонцев можно посмотреть на официальном сайте АПЛ, интересно, что украинский вингер Михаил Мудрик присутствует в заявке клуба на сезон 2025/26, однако Михаил заявлен без игрового номера.

Ранее сообщалось, что вингер «Челси» Михаил Мудрик получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

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дисквалификация Футбольная ассоциация Англии чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси заявка
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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