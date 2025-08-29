Сергей КОВАЛЕВ: «У Шахтера есть проблема, и ее нужно быстрее решать»

Сегодня, 29 августа после полуночи завершился ответный матч плей-офф раунда Лиги конференций «Серветт» – «Шахтер», в котором «горняки» лишь в дополнительное время – 2:1 (первый матч – 1:1) смогли сломить сопротивление неудобной швейцарской команды. Тем самым, подопечные Арды Турана прорубили для себя окно в групповой раунд этого турнира.

О перипетиях этого противостояния эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ковалев.

– Сергей, до поединка «Шахтер» – «Серветт» вы могли предположить, что дело дойдет до дополнительного времени?

– Нет. Я был уверен, что «горнякам» хватит 90 минут. А что касается самой игры, то сценарий читался. Украинская команда владела преимуществом.

– Действительно, «Шахтер» имел тотальное превосходство во владении мячом, но до голевых моментов дело доходило не часто. Почему?

– Свои коррективы внес дождь, что мешало подопечным Арды Турана более логично завершать свои атакующие действия. Ну и всплывает проблема нынешнего «Шахтера», которую нужно быстрее решать. Она заключается в том, что и в чемпионате Украины, и в еврокубковых поединках команде пока сложно взламывать насыщенную оборону противника. Зачастую поединки донетчане вытаскивают за счет индивидуального мастерства. Как, к примеру, решающий гол Элиаса «Серветту». К тому же, на мой взгляд, не лучшие свои матчи провели фланговые игроки Алиссон и Кевин. Поэтому креатива в атаке где-то и не хватало.

– Вам не показалось, что Кевин хотел больше себя показать?

– Порой это бросалось в глаза. Бразилец часто, когда этого и не нужно было делать, зацикливался на индивидуальных действиях, теряя мяч. Он не показал тех действий, которых от него ждут. Эти моменты, если они имеют место быть, необходимо разбирать внутри коллектива. Впрочем, его класс заставлял соперников стягивать большие силы на свой правый фланг, и где-то это давало пространство других футболистам «Шахтера», вот только воспользоваться этим раньше, чем на 113-й минуте, донетчанам не удалось.

– На 52-й минуте, когда «Серветт» открыл счет, поклонники донецкой команды начали больше переживать за итоговый результат?

– Сейчас можно говорить все, что угодно, тем не менее, я почему-то был уверен, что это не помешает нашей команде отыграться.

– «Шахтер» удовлетворил свои амбиции, пробившись в групповой раунд Лиги конференций?

– Учитывая все моменты, «горняки», думаю, выполнили минимальную задачу, пробившись в групповой этап евротурнира, пусть даже и Лиги конференций.

– Таков наш уровень, если «Динамо» и «Шахтер» будут выступать в третьем по силе европейском клубном турнире?

– Да. И никуда от этого нам пока не деться. В стране идет война, многие иностранцы не хотят к нам ехать, еврокубковые команды очень много колесят по Европе, что снижает их потенциал. Тем не менее, нужно собрать все силы в кулак и работать. Я уверен, лучшие времена придут.

– «Динамо» заслужило на комплименты в ответной игре с тель-авивским «Маккаби» в Лиге Европы или их нынешние выступления в еврокубках не выдерживают критики?

– Скорее, второе. Я уверен, что болельщики «Динамо» ожидали большего от своей команды. Это неудача, опуститься из Лиги чемпионов в Лигу конференций, учитывая также то, что их соперниками в квалификации не были гранды европейского футбола. Такое ощущение, что киевляне сейчас продолжают свое прошлогоднее неудачное выступление в Лиге Европы…

Единственный плюс в этой ситуации, что динамовцы остались в еврокубках и в групповом раунде Лиги конференций попытаются взять как можно больше очков для рейтинга Украины.

– Близким к реваншу было «Полесье», но…

– После двух быстрых голов надежда забрезжила, но во втором тайме подопечным Руслана Ротаня элементарно не хватило сил и опыта. В свою очередь «Фиорентина» начала играть более надежно и таки добилась своего. Тем не менее, житомиряне достойно выглядели на фоне такого сильного соперника, они сделали все, что смогли.

– Как бы то ни было, но у нас снова надежда на «Динамо» и «Шахтер». На ваш взгляд, наши, так называемые гранды, смогут что-то толковое продемонстрировать в Лиге конференций?

– Будем верить и надеяться, что украинские команды доббются поставленных целей, а я думаю, что как минимум, это будет выход из группы. Все-таки уровень соперников здесь ниже, чем в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Сейчас каждое рейтинговое очки для Украины на вес золота.