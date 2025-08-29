Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Лига Европы
29 августа 2025, 09:42 |
Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»

Юрий Шелепницкий поделился мнением об игре киевской команды в Лиге Европы

Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

28 августа состоялся ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились киевское «Динамо» и израильский «Маккаби» Тель-Авив.

Подопечные Александра Шовковского одолели соперника с минимальным счетом 1:0, однако вылетели в Лигу конференций из-за поражения в первом поединке (1:3). Бывший футболист сборной Украины Юрий Шелепницкий остался недоволен игрой «бело-синих»:

– Сезон уже идет полным ходом, а у «Динамо» нет оптимального состава. Постоянная перетасовка состава не дает требуемого результата. К сожалению, у динамовцев много технического брака, недопонимания на поле.

– Однако этим составом «Динамо» выступает не первый сезон, и эти футболисты уже хорошо знают друг друга...

– Знают это знают, однако, такое впечатление, и это имеет подтверждение в серьезных поединках, что эти ребята только недавно познакомились. Командный механизм «Динамо» не налажен. Конечно, есть в этом и тренерская вина. Что касается футболистов, то некоторые динамовцы откровенно пересидели в этой команде. Они хотят уйти, за границу. Может, поэтому мы и не видим их самоотдачи, огня в глазах.

Так, начало матча в исполнении «Динамо» было идеальным. Быстрый гол и игровое преимущество «бело-синих» в целом сбили настроение гостей абсолютно. Однако, в течение матча все это постепенно начало теряться. Снова появились простые ошибки в передачах, снова начал нервничать и делать ляпы Нещерет... Была надежда, что затолкают второй мяч, но...

У «Динамо» есть серьезная вратарская проблема, и об этом нельзя молчать. Кроме того, «бело-синие» не могут контролировать середину поля, поэтому и позиционные атаки не получаются – эффективность почти нулевая. Креатива одного только Буяльского для успеха – мало, – считает Шелепницкий.

Лига Европы Динамо Киев Маккаби Тель-Авив Юрий Шелепницкий Руслан Нещерет Александр Шовковский
Николай Титюк Источник: Footboom
ZloyDeda
Юрій Шелепницький? А це хто? Де таких викопують? Гравці пересиділи? А є на них попит, чи цей "гравець" знайде їм клуб? Одне й те саме, літера в літеру від інших подібних "зірок". А чого ви взагалі досягли коли грали? А про Шахтар з Поліссям і Олександрією чому нічого не каже? Всім діло є тільки до Динамо, тільки вказують, що і як треба робити?!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
пох.. критика таких експердів.
Ответить
+1
Serebro1233
Згоден зі спецом Юрієм.Але Піхальонок понад усе😸
Ответить
+1
Перець
Чувак тут всі про це знають, але 2 рік пливемо по течії
Ответить
+1
Khafre
хто такий цей шелепницький і яке він має право критикувати наших позорних зірок? хай перше досягне рівня Нещерета, Шапаренка, Біловара, а потім тут щось розповідає
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
