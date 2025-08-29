Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»

28 августа состоялся ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились киевское «Динамо» и израильский «Маккаби» Тель-Авив.

Подопечные Александра Шовковского одолели соперника с минимальным счетом 1:0, однако вылетели в Лигу конференций из-за поражения в первом поединке (1:3). Бывший футболист сборной Украины Юрий Шелепницкий остался недоволен игрой «бело-синих»:

– Сезон уже идет полным ходом, а у «Динамо» нет оптимального состава. Постоянная перетасовка состава не дает требуемого результата. К сожалению, у динамовцев много технического брака, недопонимания на поле.

– Однако этим составом «Динамо» выступает не первый сезон, и эти футболисты уже хорошо знают друг друга...

– Знают это знают, однако, такое впечатление, и это имеет подтверждение в серьезных поединках, что эти ребята только недавно познакомились. Командный механизм «Динамо» не налажен. Конечно, есть в этом и тренерская вина. Что касается футболистов, то некоторые динамовцы откровенно пересидели в этой команде. Они хотят уйти, за границу. Может, поэтому мы и не видим их самоотдачи, огня в глазах.

Так, начало матча в исполнении «Динамо» было идеальным. Быстрый гол и игровое преимущество «бело-синих» в целом сбили настроение гостей абсолютно. Однако, в течение матча все это постепенно начало теряться. Снова появились простые ошибки в передачах, снова начал нервничать и делать ляпы Нещерет... Была надежда, что затолкают второй мяч, но...

У «Динамо» есть серьезная вратарская проблема, и об этом нельзя молчать. Кроме того, «бело-синие» не могут контролировать середину поля, поэтому и позиционные атаки не получаются – эффективность почти нулевая. Креатива одного только Буяльского для успеха – мало, – считает Шелепницкий.