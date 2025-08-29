Украина уже набрала 2.750 балла в сезонном рейтинге УЕФА

Завершились квалификационные раунды еврокубков сезона 2025/26.

Украинские клубы сумели набрать 2.750 балла в сезонном рейтинге УЕФА, однако уже потеряли две команды («Александрия» и «Полесье»).

Результат этого сезона уже превышает достижения сезонов 1994/95 (2.500) и 1996/97 (1.500).

Учитывая, что «Шахтер» и «Динамо» сыграют в сумме не менее 12 матчей в Лиге конференций, есть надежда, что итог сезона для Украины будет положительным.

Сезонные баллы Украины в еврокубках