Украина уже набрала 2.750 балла в сезонном рейтинге УЕФА

Сколько набирали наши клубы в каждом сезоне за годы независимости?

Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились квалификационные раунды еврокубков сезона 2025/26.

Украинские клубы сумели набрать 2.750 балла в сезонном рейтинге УЕФА, однако уже потеряли две команды («Александрия» и «Полесье»).

Результат этого сезона уже превышает достижения сезонов 1994/95 (2.500) и 1996/97 (1.500).

Учитывая, что «Шахтер» и «Динамо» сыграют в сумме не менее 12 матчей в Лиге конференций, есть надежда, что итог сезона для Украины будет положительным.

Сезонные баллы Украины в еврокубках

  • 2008/09 – 16.625
  • 2010/11 – 10.083
  • 2014/15 – 10.000
  • 2015/16 – 9.800
  • 2012/13 – 9.500
  • 2004/05 – 8,100
  • 2017/18 – 8.000
  • 2013/14 – 7.833
  • 2011/12 – 7.750
  • 1998/99 – 7.333
  • 2019/20 – 7.200
  • 2020/21 – 6.800
  • 2006/07 – 6.500
  • 2009/10 – 5.800
  • 2005/06 – 5.750
  • 2022/23 – 5.700
  • 1997/98 – 5.625
  • 2018/19 – 5.600
  • 2016/17 – 5.500
  • 1999/00 – 5.375
  • 2003/04 – 4.875
  • 2007/08 – 4.875
  • 2002/03 – 4.250
  • 2021/22 – 4.200
  • 2023/24 – 4.100
  • 2000/01 – 4.000
  • 1992/93 – 3.666
  • 2001/02 – 3.625
  • 2024/25 – 3.600
  • 1993/94 – 3.333
  • 1995/96 – 3.333
  • 2025/26 – 2.750
  • 1994/95 – 2.500
  • 1996/97 – 1.500
Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Александрия Полесье Житомир Динамо Киев Шахтер Донецк статистика таблица коэффициентов УЕФА
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
