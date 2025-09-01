Лунин может сменить клуб. Все зависит от вратаря, которого хочет гранд УПЛ

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации турецких СМИ, надежду подписать украинского вратаря не оставляет «Фенербахче». Но для трансфера украинца есть единственное условие – клуб должен сначала продать своего стража ворот Доминика Ливаковича, на которого нацелилось киевское «Динамо».

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.