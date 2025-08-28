Мейреллиш рассказал, что ему посоветовал Неймар перед переходом в Шахтер
Новичок горняков дал небольшое интервью перед стартом матча команды против Серветта
28 августа донецкий Шахтер объявил о подписании 18-леьнео бразильского форварда Луки Мейреллиша из Сантоса.
Контракт рассчитан на пять сезонов. Лука уже присоединился к горнякам и находится на ответном поединке Q4 Лиги конференций против Серветта, который стартовал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед стартом игры Мейреллиш провел небольшое интервью, в котором рассказал о своем переходе в Шахтер, высказался о сравнение с Луисом Адриано, а также призналась, что ему посоветовал звездный Неймар перед трансфером в донецкий клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги Европы
Бадди Макгирт считает, что у Энтони Джошуа были бы шансы в трилогии