28 августа 2025, 22:32 |
Мейреллиш рассказал, что ему посоветовал Неймар перед переходом в Шахтер

Новичок горняков дал небольшое интервью перед стартом матча команды против Серветта

Мейреллиш рассказал, что ему посоветовал Неймар перед переходом в Шахтер

28 августа донецкий Шахтер объявил о подписании 18-леьнео бразильского форварда Луки Мейреллиша из Сантоса.

Контракт рассчитан на пять сезонов. Лука уже присоединился к горнякам и находится на ответном поединке Q4 Лиги конференций против Серветта, который стартовал в 22:00 по Киеву.

Перед стартом игры Мейреллиш провел небольшое интервью, в котором рассказал о своем переходе в Шахтер, высказался о сравнение с Луисом Адриано, а также призналась, что ему посоветовал звездный Неймар перед трансфером в донецкий клуб.

