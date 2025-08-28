28 августа донецкий Шахтер проведет ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 против швейцарского Серветта.

Поединок состоится на арене Стад де Женев. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки уже завершили разминку. В ближайшее время начнется решающая встреча!

ФОТО. Шахтер завершил разминку. Все готово к битве против Серветта