Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
28 августа 2025, 21:58 |
ФОТО. Шахтер завершил разминку. Все готово к битве против Серветта

28 августа горняки начнут ответный матч Q4 Лиги конференций 2025/26

ФК Шахтер

28 августа донецкий Шахтер проведет ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 против швейцарского Серветта.

Поединок состоится на арене Стад де Женев. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки уже завершили разминку. В ближайшее время начнется решающая встреча!

фото Шахтер Донецк Лига конференций Серветт Серветт - Шахтер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
