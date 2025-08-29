Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Главным претендентом на трофей является каталонская Барселона
28 августа состоялась церемония жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов 2025/26.
По итогам жеребьевки букмекерские конторы выставили котировки на победителя еврокубка. Фаворитом является каталонская Барселона, коэффициент на которую составляет 6.00.
В топ-3 также входят Ливерпуль и ПСЖ – они котируются по 7.50. Четвертое и пятое места делят Арсенал и Реал Мадрид – 8.00.
Реальные шансы дают еще трем клубам: Манчестер Сити (10.00), Баварии и Челси (по 13.00).
А вот в титул от других команд букмекеры не верят. Тоттенхэм идет за 26.00, остальные – еще выше.
Кто выиграет трофей Лиги чемпионов? Мнение букмекеров
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкий клуб получит 30 млн евро и бонусы за результативные удары
Экс-футболист потерял своего друга Сергея Третьяка