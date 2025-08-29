Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов

28 августа состоялась церемония жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов 2025/26.

По итогам жеребьевки букмекерские конторы выставили котировки на победителя еврокубка. Фаворитом является каталонская Барселона, коэффициент на которую составляет 6.00.

В топ-3 также входят Ливерпуль и ПСЖ – они котируются по 7.50. Четвертое и пятое места делят Арсенал и Реал Мадрид – 8.00.

Реальные шансы дают еще трем клубам: Манчестер Сити (10.00), Баварии и Челси (по 13.00).

А вот в титул от других команд букмекеры не верят. Тоттенхэм идет за 26.00, остальные – еще выше.

Кто выиграет трофей Лиги чемпионов? Мнение букмекеров