  4. Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Лига чемпионов
29 августа 2025, 14:01 |
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов

Главным претендентом на трофей является каталонская Барселона

Getty Images/Global Images Ukraine

28 августа состоялась церемония жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов 2025/26.

По итогам жеребьевки букмекерские конторы выставили котировки на победителя еврокубка. Фаворитом является каталонская Барселона, коэффициент на которую составляет 6.00.

В топ-3 также входят Ливерпуль и ПСЖ – они котируются по 7.50. Четвертое и пятое места делят Арсенал и Реал Мадрид – 8.00.

Реальные шансы дают еще трем клубам: Манчестер Сити (10.00), Баварии и Челси (по 13.00).

А вот в титул от других команд букмекеры не верят. Тоттенхэм идет за 26.00, остальные – еще выше.

Кто выиграет трофей Лиги чемпионов? Мнение букмекеров

азарт котировки букмекеров Барселона Ливерпуль ПСЖ Арсенал Лондон Реал Мадрид Манчестер Сити Бавария Челси Тоттенхэм Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
