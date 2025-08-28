Забарного на ринг? ПСЖ начал сотрудничество с известной компанией WWE

Один из лучших клубов Европы, ПСЖ, официально заключил контракт о партнёрстве с известной американской реслинг-компанией WWE.

Двустороннее соглашение охватывает многочисленные направления, включая разработку оригинального контента, эксклюзивные товары и совместные инициативы. Партнёры стремятся к более активному взаимодействию с фанатами, создавая уникальные встречи футболистов с реслерами.

Сотрудничество между брендами начнётся 31 августа, в день проведения первого премиум-ивента WWE в столице Франции. На арене «La Défense» состоится реслинг-шоу под названием «Clash in Paris».

«Мы рады сотрудничать с WWE в такое ключевое для них время, когда Париж принимает Вселенную WWE на первый крупный премиум-ивент в городе. Наша цель – объединить фанатов на разных континентах таким образом, чтобы это было аутентично и верно каждому бренду», – отметил главный бренд-офицер ПСЖ Фабьен Аллегр.