Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
28 августа 2025, 16:15 | Обновлено 28 августа 2025, 16:47
2

Виктор ХЛУС: «У Динамо нет резерва, нет ресурса»

Киевский клуб находится в поиске эффективного алгоритма для побед

Виктор ХЛУС: «У Динамо нет резерва, нет ресурса»
ФК Динамо Киев

Своими ожиданиями о ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором киевскому «Динамо» будет противостоять тель-авовский «Маккаби», из Sport.ua поделился эксфорвард динамовцев первой половины 80-х Виктор Хлус.

– После сегодняшней страшной ночи в столице футбол отошел на второй план, – с грустью констатирует специалист. – Но как бы то ни было, а жизнь продолжается. А что касается поединка «Динамо» и «Маккаби», то положительных ожиданий мало. Если разобраться, то сейчас некому усиливать киевскую команду. И как бы голословно ни говорили: мол, мы победим «Маккаби» или того или иного соперника, но возникает резонный вопрос – за счет чего? Нет ведь резерва, нет ресурса. Если бы он был и давал нам возможность смотреть на него с оптимизмом, то тогда на результат сегодняшнего поединка с тель-авивским клубом мы бы смотрели более положительно. Сейчас футбол настолько непредсказуем, что игра может пойти как в одну сторону, так и в другую. Все зависит от настроенности футболистов, от избранной тренером тактики и от субъективных причин. Так что лично для меня позитива меньше, чем негатива.

– Следует полагать, что в сегодняшнем матче «Динамо» с первых минут побежит забивать быстрый мяч. Не подвергнется ли бывшая наша команда контратакующему выпаду, который может привести к неприятностям?

– Как я уже говорил выше: футбол непредсказуем. Знаете, можно провести только одну атаку и забить один мяч. А можно сделать десять атак – и ничего не забить. Поэтому это тот случай, когда многое зависит от тренерской тактики. Если она будет предусматривать высокий прессинг и скорость с первых минут, это будет абсолютно правильным решением. Правда, при условии, что у "Динамо" сзади будет порядок. Но если мы где-то провалимся на быстрой контратаке, тогда это будет свидетельствовать, что тактика была выбрана неправильно. В случае поддержания высокого темпа и высокого прессинга есть основания надеяться на получение положительного для нас результата. Напоследок хотелось бы пожелать нашим футболистам, чтобы таких ночей, как нынешняя, было как можно меньше.

Динамо Киев инсайд Маккаби Тель-Авив Лига Европы Виктор Хлус
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
