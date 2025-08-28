Виктор ХЛУС: «У Динамо нет резерва, нет ресурса»
Киевский клуб находится в поиске эффективного алгоритма для побед
Своими ожиданиями о ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором киевскому «Динамо» будет противостоять тель-авовский «Маккаби», из Sport.ua поделился эксфорвард динамовцев первой половины 80-х Виктор Хлус.
– После сегодняшней страшной ночи в столице футбол отошел на второй план, – с грустью констатирует специалист. – Но как бы то ни было, а жизнь продолжается. А что касается поединка «Динамо» и «Маккаби», то положительных ожиданий мало. Если разобраться, то сейчас некому усиливать киевскую команду. И как бы голословно ни говорили: мол, мы победим «Маккаби» или того или иного соперника, но возникает резонный вопрос – за счет чего? Нет ведь резерва, нет ресурса. Если бы он был и давал нам возможность смотреть на него с оптимизмом, то тогда на результат сегодняшнего поединка с тель-авивским клубом мы бы смотрели более положительно. Сейчас футбол настолько непредсказуем, что игра может пойти как в одну сторону, так и в другую. Все зависит от настроенности футболистов, от избранной тренером тактики и от субъективных причин. Так что лично для меня позитива меньше, чем негатива.
– Следует полагать, что в сегодняшнем матче «Динамо» с первых минут побежит забивать быстрый мяч. Не подвергнется ли бывшая наша команда контратакующему выпаду, который может привести к неприятностям?
– Как я уже говорил выше: футбол непредсказуем. Знаете, можно провести только одну атаку и забить один мяч. А можно сделать десять атак – и ничего не забить. Поэтому это тот случай, когда многое зависит от тренерской тактики. Если она будет предусматривать высокий прессинг и скорость с первых минут, это будет абсолютно правильным решением. Правда, при условии, что у "Динамо" сзади будет порядок. Но если мы где-то провалимся на быстрой контратаке, тогда это будет свидетельствовать, что тактика была выбрана неправильно. В случае поддержания высокого темпа и высокого прессинга есть основания надеяться на получение положительного для нас результата. Напоследок хотелось бы пожелать нашим футболистам, чтобы таких ночей, как нынешняя, было как можно меньше.
