Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
28 августа 2025, 14:36 | Обновлено 28 августа 2025, 14:44
Шахтер после ничьей на своем поле проходил дальше лишь в 3-х случаях из 12

Перед «горняками» стоит непростая задача в ответном матче с «Серветтом»

Шахтер после ничьей на своем поле проходил дальше лишь в 3-х случаях из 12
ФК Шахтер

За время выступления в еврокубках «Шахтер», сыграв вничью в первом матче плей-офф на своем поле, проходил в следующий раунд лишь в 3-х случаях из 12. В 1/16 финала Кубка УЕФА-2004/05 горняки победили в гостях «Шальке», спустя два года в том же турнире и на той же стадии – «Нанси», а в 1/16-й Лиги Европы-2015/16 – вновь взяли верх над «Шальке».

В свою очередь «Серветт» ранее 6 раз подписывал в первой игре мировую на выезде. И в трех случаях смог дома добиться нужного для себя результата.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер после ничьей в первом матче плей-офф дома (+3/-9)

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

2000/01

КУ

1/16

Сельта Испания

0:0 (д)

0:1 (г)

-

2002/03

ЛЧ

КР3

Брюгге Бельгия

1:1 (д)

1:1,

-

п. 1:4 (г)

2004/05

КУ

1/16

Шальке Германия

1:1 (д)

1:0 (г)

+

2006/07

КУ

1/16

Нанси Франция

1:1 (д)

1:0 (г)

+

2009/10

ЛЧ

КР3

Тимишоара Румыния

2:2 (д)

0:0 (г)

-

2012/13

ЛЧ

1/8

Боруссия Д Германия

2:2 (д)

0:3 (г)

-

2014/15

ЛЧ

1/8

Бавария Германия

0:0 (д)

0:7 (г)

-

2015/16

ЛЕ

1/16

Шальке Германия

0:0 (д)

3:0 (г)

+

2015/16

ЛЕ

1/2

Севилья Испания

2:2 (д)

1:3 (г)

-

2018/19

ЛЕ

1/16

Айнтрахт Фр Германия

2:2 (д)

1:4 (г)

-

2022/23

ЛЕ

1/16

Фейеноорд Нидерланды

1:1 (д)

1:7 (г)

-

2023/24

ЛЕ

1/16

Марсель Франция

2:2 (д)

1:3 (г)

-

Серветт после ничьей в первом матче плей-офф в гостях (+3/-3)

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

1978/79

КК

1/4

Фортуна ФРГ

0:0 (г)

1:1 (д)

-

1985/86

КЧ

1/16

Линфилд Сев. Ирландия

2:2 (г)

2:1 (д)

+

1993/94

КУ

1/32

Крузейдерс Сев. Ирландия

0:0 (г)

4:0 (д)

+

1999/00

КУ

Р1

Арис Греция

1:1 (г)

1:2 (д)

-

2001/02

КУ

1/32

Сарагоса Испания

0:0 (г)

1:0 (д)

+

2024/25

ЛЕ

КР3

Брага Португалия

0:0 (г)

1:2 (д)

-

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

