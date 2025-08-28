Шахтер после ничьей на своем поле проходил дальше лишь в 3-х случаях из 12

За время выступления в еврокубках «Шахтер», сыграв вничью в первом матче плей-офф на своем поле, проходил в следующий раунд лишь в 3-х случаях из 12. В 1/16 финала Кубка УЕФА-2004/05 горняки победили в гостях «Шальке», спустя два года в том же турнире и на той же стадии – «Нанси», а в 1/16-й Лиги Европы-2015/16 – вновь взяли верх над «Шальке».

В свою очередь «Серветт» ранее 6 раз подписывал в первой игре мировую на выезде. И в трех случаях смог дома добиться нужного для себя результата.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер после ничьей в первом матче плей-офф дома (+3/-9)

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 2000/01 КУ 1/16 Сельта Испания 0:0 (д) 0:1 (г) - 2002/03 ЛЧ КР3 Брюгге Бельгия 1:1 (д) 1:1, - п. 1:4 (г) 2004/05 КУ 1/16 Шальке Германия 1:1 (д) 1:0 (г) + 2006/07 КУ 1/16 Нанси Франция 1:1 (д) 1:0 (г) + 2009/10 ЛЧ КР3 Тимишоара Румыния 2:2 (д) 0:0 (г) - 2012/13 ЛЧ 1/8 Боруссия Д Германия 2:2 (д) 0:3 (г) - 2014/15 ЛЧ 1/8 Бавария Германия 0:0 (д) 0:7 (г) - 2015/16 ЛЕ 1/16 Шальке Германия 0:0 (д) 3:0 (г) + 2015/16 ЛЕ 1/2 Севилья Испания 2:2 (д) 1:3 (г) - 2018/19 ЛЕ 1/16 Айнтрахт Фр Германия 2:2 (д) 1:4 (г) - 2022/23 ЛЕ 1/16 Фейеноорд Нидерланды 1:1 (д) 1:7 (г) - 2023/24 ЛЕ 1/16 Марсель Франция 2:2 (д) 1:3 (г) -

Серветт после ничьей в первом матче плей-офф в гостях (+3/-3)

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 1978/79 КК 1/4 Фортуна ФРГ 0:0 (г) 1:1 (д) - 1985/86 КЧ 1/16 Линфилд Сев. Ирландия 2:2 (г) 2:1 (д) + 1993/94 КУ 1/32 Крузейдерс Сев. Ирландия 0:0 (г) 4:0 (д) + 1999/00 КУ Р1 Арис Греция 1:1 (г) 1:2 (д) - 2001/02 КУ 1/32 Сарагоса Испания 0:0 (г) 1:0 (д) + 2024/25 ЛЕ КР3 Брага Португалия 0:0 (г) 1:2 (д) -

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.