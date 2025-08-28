Шахтер после ничьей на своем поле проходил дальше лишь в 3-х случаях из 12
Перед «горняками» стоит непростая задача в ответном матче с «Серветтом»
За время выступления в еврокубках «Шахтер», сыграв вничью в первом матче плей-офф на своем поле, проходил в следующий раунд лишь в 3-х случаях из 12. В 1/16 финала Кубка УЕФА-2004/05 горняки победили в гостях «Шальке», спустя два года в том же турнире и на той же стадии – «Нанси», а в 1/16-й Лиги Европы-2015/16 – вновь взяли верх над «Шальке».
В свою очередь «Серветт» ранее 6 раз подписывал в первой игре мировую на выезде. И в трех случаях смог дома добиться нужного для себя результата.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Шахтер после ничьей в первом матче плей-офф дома (+3/-9)
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
2000/01
|
КУ
|
1/16
|
Сельта Испания
|
0:0 (д)
|
0:1 (г)
|
-
|
2002/03
|
ЛЧ
|
КР3
|
Брюгге Бельгия
|
1:1 (д)
|
1:1,
|
-
|
|
|
|
|
|
п. 1:4 (г)
|
|
2004/05
|
КУ
|
1/16
|
Шальке Германия
|
1:1 (д)
|
1:0 (г)
|
+
|
2006/07
|
КУ
|
1/16
|
Нанси Франция
|
1:1 (д)
|
1:0 (г)
|
+
|
2009/10
|
ЛЧ
|
КР3
|
Тимишоара Румыния
|
2:2 (д)
|
0:0 (г)
|
-
|
2012/13
|
ЛЧ
|
1/8
|
Боруссия Д Германия
|
2:2 (д)
|
0:3 (г)
|
-
|
2014/15
|
ЛЧ
|
1/8
|
Бавария Германия
|
0:0 (д)
|
0:7 (г)
|
-
|
2015/16
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шальке Германия
|
0:0 (д)
|
3:0 (г)
|
+
|
2015/16
|
ЛЕ
|
1/2
|
Севилья Испания
|
2:2 (д)
|
1:3 (г)
|
-
|
2018/19
|
ЛЕ
|
1/16
|
Айнтрахт Фр Германия
|
2:2 (д)
|
1:4 (г)
|
-
|
2022/23
|
ЛЕ
|
1/16
|
Фейеноорд Нидерланды
|
1:1 (д)
|
1:7 (г)
|
-
|
2023/24
|
ЛЕ
|
1/16
|
Марсель Франция
|
2:2 (д)
|
1:3 (г)
|
-
Серветт после ничьей в первом матче плей-офф в гостях (+3/-3)
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
1978/79
|
КК
|
1/4
|
Фортуна ФРГ
|
0:0 (г)
|
1:1 (д)
|
-
|
1985/86
|
КЧ
|
1/16
|
Линфилд Сев. Ирландия
|
2:2 (г)
|
2:1 (д)
|
+
|
1993/94
|
КУ
|
1/32
|
Крузейдерс Сев. Ирландия
|
0:0 (г)
|
4:0 (д)
|
+
|
1999/00
|
КУ
|
Р1
|
Арис Греция
|
1:1 (г)
|
1:2 (д)
|
-
|
2001/02
|
КУ
|
1/32
|
Сарагоса Испания
|
0:0 (г)
|
1:0 (д)
|
+
|
2024/25
|
ЛЕ
|
КР3
|
Брага Португалия
|
0:0 (г)
|
1:2 (д)
|
-
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
