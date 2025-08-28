УЕФА объявил о важном изменении, которое касается финала Лиги чемпионов

УЕФА объявил о важном обновлении в расписании своего главного турнира – начиная с 2026 года в Будапеште, время начала финала Лиги чемпионов будет перенесено с 21:00 (22:00 по Киеву) на 18:00 по центральноевропейскому времени (19:00 по Киеву).

«Это решение призвано улучшить общее впечатление от матча для болельщиков, команд и принимающих городов за счёт оптимизации логистики и организации мероприятий, а также обеспечить ряд ощутимых преимуществ. Наша цель – сделать игровой день по-настоящему приятным событием для всех, кто хочет стать частью этого волнения, и создать уютную атмосферу, которая позволит семьям и детям с удовольствием посетить самый важный и масштабный клубный матч сезона.

Для путешествующих болельщиков это будет означать улучшение доступа к общественному транспорту, особенно после матча, и более безопасный и удобный путь обратно со стадиона. Для принимающих городов это усилит положительный экономический эффект мероприятия, предоставив болельщикам возможность продолжить празднование.

Новое время начала матча также совпадает с более доступным окном вещания, помогая финалу охватить еще более широкую телевизионную и цифровую аудиторию по всему миру, с особым акцентом на привлечение молодых зрителей.

Благодаря этим изменениям мы ставим впечатления болельщиков в центр нашего планирования. Финал Лиги чемпионов УЕФА – главное событие футбольного сезона, и новое время начала сделает его ещё более доступным, инклюзивным и впечатляющим для всех участников», – сообщила организация на официальном сайте.