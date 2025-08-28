Копенгаген в 7-й раз сыграет в основном раунде Лиги чемпионов

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги чемпионов датский «Копенгаген» победил швейцарский «Базель» со счетом 2:0 (3:1 по сумме двух встреч) и вышел в основной этап турнира.

«Копенгаген» до этого 6 раз играл в основном раунде Лиги чемпионов.

Высшим достижением команды в соревновании является выход в 1/8 финала (2010/11 и 2023/24).

Все выступления Копенгагена в основном раунде Лиги чемпионов