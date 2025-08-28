Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Копенгаген в 7-й раз сыграет в основном раунде Лиги чемпионов
Лига чемпионов
28 августа 2025, 15:10
Копенгаген в 7-й раз сыграет в основном раунде Лиги чемпионов

Каким было наивысшее достижение команды в турнире?

Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги чемпионов датский «Копенгаген» победил швейцарский «Базель» со счетом 2:0 (3:1 по сумме двух встреч) и вышел в основной этап турнира.

«Копенгаген» до этого 6 раз играл в основном раунде Лиги чемпионов.

Высшим достижением команды в соревновании является выход в 1/8 финала (2010/11 и 2023/24).

Все выступления Копенгагена в основном раунде Лиги чемпионов

  • 2006/07: четвертое место в группе с Бенфикой, Селтиком и Манчестер Юнайтед
  • 2010/11: второе место в группе с Барселоной, Панатинаикосом и Рубином, вылет в 1/8 финала от Челси
  • 2013/14: четвертое место в группе с Реалом, Галатасараем и Ювентусом
  • 2016/17: третье место в группе с Лестер Сити, Порту и Брюгге
  • 2022/23: четвертое место в группе с Манчестер Сити, Севильей и дортмундской Боруссией
  • 2023/24: второе место в группе с Баварией, Манчестер Юнайтед и Баварией, вылет в 1/8 финала от Манчестер Сити
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
