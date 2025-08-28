Жорди Альба догнал Дани Алвеса по количеству ассистов на Месси
Кто является рекордсменом по этому показателю?
В полуфинальном матче Кубка лиг «Интер Майами» победил «Орландо Сити» со счетом 3:1.
Дублем в составе победителей отметился Лионель Месси. Один из голов аргентинец забил с пенальти, а в другом ему ассистировал Жорди Альба.
Для Альбы эта результативная передача стала 33-й на Месси в карьере. По этому показателю он сравнялся с Дани Алвесом.
Большее количество ассистов отдал на Лионеля Месси только Луис Суарес – 49.
Игроки с наибольшим количеством ассистов на Лионеля Месси
- 49 – Луис Суарес (Уругвай)
- 33 – Дани Алвес (Бразилия), Жорди Альба (Испания)
- 28 – Андрес Иньеста (Испания)
- 27 – Неймар (Бразилия)
- 21 – Педро (Испания)
- 18 – Хави (Испания)
- 14 – Серхио Бускетс (Испания)
- 13 – Сеск Фабрегас (Испания)
- 12 – Килиан Мбаппе (Франция)
