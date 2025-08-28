Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жорди Альба догнал Дани Алвеса по количеству ассистов на Месси
28 августа 2025, 14:47 |
Жорди Альба догнал Дани Алвеса по количеству ассистов на Месси

Кто является рекордсменом по этому показателю?

Жорди Альба догнал Дани Алвеса по количеству ассистов на Месси
В полуфинальном матче Кубка лиг «Интер Майами» победил «Орландо Сити» со счетом 3:1.

Дублем в составе победителей отметился Лионель Месси. Один из голов аргентинец забил с пенальти, а в другом ему ассистировал Жорди Альба.

Для Альбы эта результативная передача стала 33-й на Месси в карьере. По этому показателю он сравнялся с Дани Алвесом.

Большее количество ассистов отдал на Лионеля Месси только Луис Суарес – 49.

Игроки с наибольшим количеством ассистов на Лионеля Месси

  • 49 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 33 – Дани Алвес (Бразилия), Жорди Альба (Испания)
  • 28 – Андрес Иньеста (Испания)
  • 27 – Неймар (Бразилия)
  • 21 – Педро (Испания)
  • 18 – Хави (Испания)
  • 14 – Серхио Бускетс (Испания)
  • 13 – Сеск Фабрегас (Испания)
  • 12 – Килиан Мбаппе (Франция)
Интер Майами Кубок лиг (MLS) Орландо Сити Лионель Месси Жорди Альба Дани Алвес Луис Суарес Андрес Иньеста Неймар Педро Родригес Хави Серхио Бускетс Сеск Фабрегас Килиан Мбаппе статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
