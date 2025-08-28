Стародубцева / Калашникова – Эйкери / Ходзуми. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/32 финала US Open 2025
28 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.
В первом раунде украинка и ее напарница Оксана Калашникова (Грузия) сыграют против тандема Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Эри Ходзуми (Япония). Поединок состоится первым запуском на корте №15. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Стародубцева и Калашникова проведут первый совместный матч.
Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Лейлы Фернандес и Винус Уильямс, либо против Людмилы Киченок и Эллен Перес.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/32 финала состоится 28 августа и начнется в 19:30 по Киеву
Давид Беттони станет консультантом «бело-синих», потом может занять должность главного тренера