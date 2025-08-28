Стародубцева / Калашникова – Эйкери / Ходзуми. Смотреть онлайн. LIVE

28 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде украинка и ее напарница Оксана Калашникова (Грузия) сыграют против тандема Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Эри Ходзуми (Япония). Поединок состоится первым запуском на корте №15. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Стародубцева и Калашникова проведут первый совместный матч.

Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Лейлы Фернандес и Винус Уильямс, либо против Людмилы Киченок и Эллен Перес.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА