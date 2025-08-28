Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
28 августа 2025, 11:52
Стародубцева / Калашникова – Эйкери / Ходзуми. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/32 финала US Open 2025

Instagram. Юлия Стародубцева

28 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде украинка и ее напарница Оксана Калашникова (Грузия) сыграют против тандема Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Эри Ходзуми (Япония). Поединок состоится первым запуском на корте №15. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Стародубцева и Калашникова проведут первый совместный матч.

Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Лейлы Фернандес и Винус Уильямс, либо против Людмилы Киченок и Эллен Перес.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ВИДЕО. Остапенко вылетела с USO и поссорилась с американкой. Что произошло?
Ястремская / Паркс – Биррелл / Гадеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
126-я ракетка мира наказала нейтральную 17-ю сеяную во 2-м раунде US Open
Эри Ходзуми Оксана Калашникова смотреть онлайн Ульрикке Эйкери Юлия Стародубцева US Open 2025
