Хаммарбю – Металлист 1925 – 5:4. Девять мячей на двоих. Видео голов и обзор

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
28 августа 2025, 12:16 |
58
0

«Металлист 1925» пропустил решающий мяч на 90+3-й минуте

ФК Металлист 1925

В среду, 27 августа, в Стокгольме (Швеция) состоялся матч квалификации женской Лиги чемпионов 2025/26. Шведский «Хаммарбю» принимал «Металлист 1925».

Команды продемонстрировали результативный футбол. Победу «Хаммарбю» принес гол в компенсированное время.

«Хаммарбю» продолжит борьбу за выход в Лигу чемпионов. Следующим соперником шведского клуба станет «Манчестер Юнайтед». Харьковский «Металлист 1925» в утешительном матче за третье место встретится с нидерландским ПСВ. Поединок пройдет 30 августа.

Лига чемпионов по футболу среди женщин

Квалификация, 2-й раунд. Полуфинал

27 августа 2025 года. Стокгольм (Швеция)

Хаммарбю (Швеция) – Металлист 1925 (Украина) – 5:4

Голы: Вангерхайм, 5, 61, Тандберг, 62, 90+3, Блакстад, 69 – Гирин, 22, Апанащенко, 55, Брагстад, 80 (автогол), Андрухив, 90

Хаммарбю: Лоек, Гольмберг, Карлссон (к), Брагстад, Блекстад, Йорамо, Койвисто, Гасунд, Леннартссон, Вангерхайм, Йосендаль.

Запас: Эдруд, Юрандер, Бое Соренсен, Спрунг, Рейди, Тандберг, Сьодаль, Перссон, Петерсон, Нилен, Мирен, Пец.

Металлист 1925: Бондарчук, Басанская, Котик, Апанащенко (к), Подольская, Петрик, Алексанян, Гирин, Андрухив, Кунина, Молодюк.

Запас: Славич, Денищич, Ольхова, Кревская, Иванченко, Колодий, Заборовец, Шевчук, Дружченко.

Видео голов и обзор матча

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Гримсби – Ман Юнайтед – 2:2 (пен. 12:11). Позор дьяволов. Видео голов
ВИДЕО. Реакция фанатов Гримсби Таун на победу над Ман Юнайтед
Манчестер Юнайтед Дарья Апанащенко Лига чемпионов по футболу среди женщин Наталья Зинченко Металлист 1925 ПСВ Хаммарбю Вероника Андрухив
Сергей Турчак
Сергей Турчак
