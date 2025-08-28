Хаммарбю – Металлист 1925 – 5:4. Девять мячей на двоих. Видео голов и обзор

В среду, 27 августа, в Стокгольме (Швеция) состоялся матч квалификации женской Лиги чемпионов 2025/26. Шведский «Хаммарбю» принимал «Металлист 1925».

Команды продемонстрировали результативный футбол. Победу «Хаммарбю» принес гол в компенсированное время.

«Хаммарбю» продолжит борьбу за выход в Лигу чемпионов. Следующим соперником шведского клуба станет «Манчестер Юнайтед». Харьковский «Металлист 1925» в утешительном матче за третье место встретится с нидерландским ПСВ. Поединок пройдет 30 августа.

Лига чемпионов по футболу среди женщин

Квалификация, 2-й раунд. Полуфинал

27 августа 2025 года. Стокгольм (Швеция)

Хаммарбю (Швеция) – Металлист 1925 (Украина) – 5:4

Голы: Вангерхайм, 5, 61, Тандберг, 62, 90+3, Блакстад, 69 – Гирин, 22, Апанащенко, 55, Брагстад, 80 (автогол), Андрухив, 90

Хаммарбю: Лоек, Гольмберг, Карлссон (к), Брагстад, Блекстад, Йорамо, Койвисто, Гасунд, Леннартссон, Вангерхайм, Йосендаль.

Запас: Эдруд, Юрандер, Бое Соренсен, Спрунг, Рейди, Тандберг, Сьодаль, Перссон, Петерсон, Нилен, Мирен, Пец.

Металлист 1925: Бондарчук, Басанская, Котик, Апанащенко (к), Подольская, Петрик, Алексанян, Гирин, Андрухив, Кунина, Молодюк.

Запас: Славич, Денищич, Ольхова, Кревская, Иванченко, Колодий, Заборовец, Шевчук, Дружченко.

Видео голов и обзор матча