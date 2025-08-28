Тренер Фиорентины: «Надо быть внимательными, ведь Полесье что-то изменит»

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли поделился мыслями перед ответным матчем с житомирским «Полесьем» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.

Первая встреча между клубами завершилась уверенной победой итальянцев – 3:0.

«Я внесу некоторые изменения в состав. В матче с «Кальяри» (1:1) я сделал ставку на стабильность, но игра с «Полесьем» станет для нас третьей за неделю, и это необходимо учитывать. Могу с уверенностью сказать: наша настройка точно не изменится, ведь она является фундаментом для того, чтобы выигрывать каждый матч.

С Джеко всё в порядке. На прошлой неделе у него были небольшие проблемы, но теперь он готов играть. Он отлично подготовился и завтра выйдет на позицию нападающего.

В Лиге конференций много сильных команд, и это нормально, что турнир является нашей целью. Но она не должна быть бременем, а, наоборот, дополнительной мотивацией. Мы сделаем всё, чтобы достичь цели.

У нас много молодых итальянских ребят, и в коллективе это играет роль. Мы очень сплочены даже за пределами поля, и это важно. «Фиорентину» я выбрал независимо от этого, потому что это всегда была моя мечта, да и проект меня убедил. Что касается сборной – посмотрим позже, это, безусловно, было бы удовольствием.

Трансферы? Непонятно, почему рынок должен закрываться 1 сентября, когда уже сыграно несколько официальных матчей, хотя чемпионат завершился в конце мая. Это усложняет работу: месяц ты тренируешь одну команду, а за последние 15 дней она меняется на 5–6 игроков. Это почти сводит работу на нет. Мы, тренеры, давно об этом говорим, но есть ситуации, которые мы не контролируем, поэтому приходится адаптироваться.

Сейчас не время говорить о трансферах. Сейчас нужно говорить о «Полесье», потому что завтра нам предстоит сыграть решающий матч, чтобы завоевать путёвку в еврокубки.

Хватает ли состава? Скажу чётко: если удастся повысить уровень – мы готовы, если найдём более функциональных игроков – сделаем это. Но брать ради количества – смысла не вижу. Длинная скамейка мне не нужна. Думаю, в ближайшие дни ещё что-то может произойти.

Да, мы выиграли первую игру, но не должно быть ощущения, что всё решено. Такого риска быть не должно, ведь мы сыграли только первый тайм, а футбол непредсказуем. Да, у нас хорошее преимущество, мы знаем соперника лучше, но и они нас знают и наверняка что-то изменят. Квалификация в наших руках, но её нужно удержать качественной игрой.

Изменения в тактике соперника? У них хороший тренер, в первом матче мы сняли их розыгрыши с самого начала. В ответной игре нужно быть внимательными, потому что они что-то изменят – не столько систему, сколько дополнительные решения. Очень интересно играть в Европе, встречаться с разными тренерами, потому что всегда есть возможность чему-то научиться. Результаты в ЛЧ показывают, что мы не впереди планеты всей – никого нельзя недооценивать.

Играть в этой футболке всегда прекрасно, а на европейской арене – особая гордость. В ответном матче будет другая игра: мы выходим с мыслью, что счёт 0:0, и будем играть, чтобы победить и реализовать всё, что подготовили», – сказал Пиоли.