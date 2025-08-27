Игрок Полесья: «Ребров все видит и считает, что есть форварды лучше меня»
Филиппов мечтает получить вызов в национальную команду
Форвард Полесья Александр Филиппов в свое время мог оказаться в сборной Украины, однако так до сих пор и не получил вызов в национальную команду.
Однако 32-летний игрок верит, что еще не все потеряно.
«Хочу попасть в сборную Украины и каждый день работаю ради этого. В сборной есть опытный тренерский штаб, который все видит. Значит, есть форварды, которые лучше меня».
«Это стимул для меня, и нужно верить, несмотря на возраст. Нужно работать дальше», – сказал Филлиппов.
В нынешнем сезоне Александр забил 1 гол. В прошлом сезоне у игрока 10 точных ударов в составе Александрии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Расс – о Мухаммеде Али
Ответный поединок Q4 ЛЕ состоится 28 августа и начнется в 21:00 по Киеву