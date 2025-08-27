Игрок Полесья: «Ребров все видит и считает, что есть форварды лучше меня»

Форвард Полесья Александр Филиппов в свое время мог оказаться в сборной Украины, однако так до сих пор и не получил вызов в национальную команду.

Однако 32-летний игрок верит, что еще не все потеряно.

«Хочу попасть в сборную Украины и каждый день работаю ради этого. В сборной есть опытный тренерский штаб, который все видит. Значит, есть форварды, которые лучше меня».

«Это стимул для меня, и нужно верить, несмотря на возраст. Нужно работать дальше», – сказал Филлиппов.

В нынешнем сезоне Александр забил 1 гол. В прошлом сезоне у игрока 10 точных ударов в составе Александрии.