Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Полесье провело тренировку перед игрой против Фиорентины
Лига конференций
28 августа 2025, 13:29 | Обновлено 28 августа 2025, 13:30
47
0

ФОТО. Полесье провело тренировку перед игрой против Фиорентины

После поражения 0:3 в ЛК перед командой Ротаня стоит сложная задача

ФОТО. Полесье провело тренировку перед игрой против Фиорентины
ФК Полесье

Вечером 27 августа Полесье провело тренировку перед игрой против Фиорентины.

28 августа в 21:00 состоится ответный матч квалификации Q4 Лиги конференций между итальянской Фиорентиной и житомирским Полесьем.

Команды сыграют на стадионе "Мапей Арена" в итальянском городе Реджо-нель-Эмилия. Первый матч завершился победой итальянской команды со счётом 3:0.

Полесье в предыдущих раундах Лиги конференций одолели команды Санта-Колома из Андорры (1:2, 4:1) и венгерский Пакш (3:0, 1:2).

Фиорентина вступила в борьбу именно с 4 раунда квалификации Лиги конференций.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной раунд Лиги конференций.

ФОТО. Полесье провело тренировку перед игрой против Фиорентины

Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Фиорентина - Полесье фото тренировка Руслан Ротань
