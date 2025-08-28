ФОТО. Полесье провело тренировку перед игрой против Фиорентины
После поражения 0:3 в ЛК перед командой Ротаня стоит сложная задача
Вечером 27 августа Полесье провело тренировку перед игрой против Фиорентины.
28 августа в 21:00 состоится ответный матч квалификации Q4 Лиги конференций между итальянской Фиорентиной и житомирским Полесьем.
Команды сыграют на стадионе "Мапей Арена" в итальянском городе Реджо-нель-Эмилия. Первый матч завершился победой итальянской команды со счётом 3:0.
Полесье в предыдущих раундах Лиги конференций одолели команды Санта-Колома из Андорры (1:2, 4:1) и венгерский Пакш (3:0, 1:2).
Фиорентина вступила в борьбу именно с 4 раунда квалификации Лиги конференций.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной раунд Лиги конференций.
