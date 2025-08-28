Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стадия 1/32 финала Кубка Украины в цифрах: 73 гола в 28 матчах
Кубок Украины
28 августа 2025, 04:58 | Обновлено 28 августа 2025, 05:23
40
0

В этом раунде 56 команд провели 28 матчей за 4 дня

УАФ

Украинская ассоциация футбола рассказала о стадии 1/32 финала Кубка Украины в цифрах.

На этой стадии участвовало 56 команд из 21 области Украины – от Закарпатья до Харькова.

28 матчей было сыграно за 4 дня. 73 гола были забиты из игры в течение этого этапа.

Было исполнено 8 серий пенальти, самая длинная закончилась со счетом 11:10 («Денгофф» против «Прикарпатья»). Всего было пробито 90 послематчевых пенальти и забито 65 мячей.

Матчи в свободном доступе на YouTube-канале, ОТТ платформах и линейном канале УПЛ ТВ собрали уже более 1,2 млн просмотров.

