Стадия 1/32 финала Кубка Украины в цифрах: 73 гола в 28 матчах

Украинская ассоциация футбола рассказала о стадии 1/32 финала Кубка Украины в цифрах.

На этой стадии участвовало 56 команд из 21 области Украины – от Закарпатья до Харькова.

28 матчей было сыграно за 4 дня. 73 гола были забиты из игры в течение этого этапа.

Было исполнено 8 серий пенальти, самая длинная закончилась со счетом 11:10 («Денгофф» против «Прикарпатья»). Всего было пробито 90 послематчевых пенальти и забито 65 мячей.

Матчи в свободном доступе на YouTube-канале, ОТТ платформах и линейном канале УПЛ ТВ собрали уже более 1,2 млн просмотров.