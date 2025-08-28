Стадия 1/32 финала Кубка Украины в цифрах: 73 гола в 28 матчах
В этом раунде 56 команд провели 28 матчей за 4 дня
Украинская ассоциация футбола рассказала о стадии 1/32 финала Кубка Украины в цифрах.
На этой стадии участвовало 56 команд из 21 области Украины – от Закарпатья до Харькова.
28 матчей было сыграно за 4 дня. 73 гола были забиты из игры в течение этого этапа.
Было исполнено 8 серий пенальти, самая длинная закончилась со счетом 11:10 («Денгофф» против «Прикарпатья»). Всего было пробито 90 послематчевых пенальти и забито 65 мячей.
Матчи в свободном доступе на YouTube-канале, ОТТ платформах и линейном канале УПЛ ТВ собрали уже более 1,2 млн просмотров.
