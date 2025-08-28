Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
28 августа 2025, 03:43 | Обновлено 28 августа 2025, 04:09
Названа символическая сборная стадии 1/32 финала Кубка Украины от SofaScore

Известный аналитический портал определил лучших игроков уик-энда

ПФЛ

Названа символическая сборная стадии 1/32 финала Кубка Украины от SofaScore.

Известный аналитический портал определил лучших игроков уик-энда.

Символическая сборная 1/32 финала Кубка Украины (SofaScore)

Вратарь: Вадим Ющишин (Карпаты)

Защитники: Андрей Богославский (Агробизнес), Владимир Адамюк (Карпаты), Кай Ципот (Верес), Илья Крупский (Металлист 1925)

Полузащитники: Кирилл Дигтярь (ЛНЗ), Артем Онищенко (Полтава), Марьян Мысик (Нива Тернополь), Эдвард Кобак (Лесное)

Нападающие: Пауло Витор (Карпаты), Богдан Бойчук (Буковина)

Кубок Украины по футболу символическая сборная SofaScore Вадим Ющишин Владимир Адамюк Илья Крупский Кирилл Дигтярь Артем Онищенко Марьян Мысык Эдвард Кобак Пауло Витор Богдан Бойчук
Николай Степанов Источник: SofaScore
