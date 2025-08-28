Названа символическая сборная стадии 1/32 финала Кубка Украины от SofaScore
Известный аналитический портал определил лучших игроков уик-энда
Названа символическая сборная стадии 1/32 финала Кубка Украины от SofaScore.
Известный аналитический портал определил лучших игроков уик-энда.
Символическая сборная 1/32 финала Кубка Украины (SofaScore)
Вратарь: Вадим Ющишин (Карпаты)
Защитники: Андрей Богославский (Агробизнес), Владимир Адамюк (Карпаты), Кай Ципот (Верес), Илья Крупский (Металлист 1925)
Полузащитники: Кирилл Дигтярь (ЛНЗ), Артем Онищенко (Полтава), Марьян Мысик (Нива Тернополь), Эдвард Кобак (Лесное)
Нападающие: Пауло Витор (Карпаты), Богдан Бойчук (Буковина)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…
Британец – об украинском чемпионе