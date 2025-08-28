В четверг, 28 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и житомирским «Полесьем».

Встречу примет «Мапей Арена» в итальянском городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Первый матч завершился победой итальянской команды со счетом 3:0.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной раунд Лиги конференций.

«Полесье» в предыдущих раундах Лиги конференций одолело команды «Санта-Колома» из Андорры (1:2, 4:1) и венгерский «Пакш» (3:0, 1:2).

«Фиорентина» вступила в борьбу напрямую с 4-го раунда квалификации Лиги Конференций.

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис Kyivstar TV.