Главный тренер Гримсби Таун прокомментировал победу над МЮ

Англия
28 августа 2025, 03:15 | Обновлено 28 августа 2025, 03:22
Дэвид Артелл рассказал, что команда готовилась к серии пенальти

Гримсби Таун

Главный тренер Гримсби Таун Дэвид Артелл прокомментировал сенсационную победу над Манчестер Юнайтед (2:2 по пенальти: 12:11) в Кубке английской лиги.

«Длинная серия пенальти. Я сказал Шону среди серии: в первом раунде прошлого года мы победили «Брэдфорд» 9:8 по пенальти. Я сказал ему перед началом серии: смотри, что такое серия пенальти? Это техническое дело, психологическое дело.

У вас отличные техники. Мы ежедневно работаем, чтобы становиться лучше. Это еще один шанс усовершенствоваться, и эта команда хочет становиться лучше. Техника у них на уровне, но они будут чувствовать нервозность, бабочек в животе. Не волнуйтесь из-за этого.

Это результат 15-18 месяцев работы, все собрано в одну ночь. Смотри, «Манчестер Юнайтед» – невероятная команда, у них невероятный тренер, и они на правильном пути это видно.

У нас также невероятная группа игроков, которые хотят играть за этот клуб, жить в этом регионе и ежедневно становиться лучше», – прокомментировал Артелл.

Александр Сильченко Источник: BBC
