Шахтер готовит крупную продажу, есть 3 варианта. Футболист отказался играть
На Кевина претендуют «Наполи», «Фулхэм» и «Галатасарай»
Лидер донецкого «Шахтера» Кевин может этим летом покинуть клуб.
На игрока есть три претендента и высокая вероятность, что до закрытия трансферного окна футболист покинет Украину. На Кевина сейчас претендуют итальянский «Наполи», английский «Фулхэм» и турецкий «Галатасарай».
Отмечалось, что бразилец, пропустивший пять из последних шести матчей, не играл не только из-за травмы, но и из-за желания оказать давление на клуб.
Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста «Шахтера» Кевина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Еще один украинский хоккейный клуб решил заявиться в иностранный чемпионат
Жеребьевка главного еврокубкового турнира пройдет 28 августа в 19:00