Шахтер готовит крупную продажу, есть 3 варианта. Футболист отказался играть

Лидер донецкого «Шахтера» Кевин может этим летом покинуть клуб.

На игрока есть три претендента и высокая вероятность, что до закрытия трансферного окна футболист покинет Украину. На Кевина сейчас претендуют итальянский «Наполи», английский «Фулхэм» и турецкий «Галатасарай».

Отмечалось, что бразилец, пропустивший пять из последних шести матчей, не играл не только из-за травмы, но и из-за желания оказать давление на клуб.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста «Шахтера» Кевина.