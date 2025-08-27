Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат сменит клуб.

По информации авторитетного каталонского журналиста Нила Солы, «Жирона» и «Динамо» надеются в ближайшие часы финализировать сделку. Киевский клуб получит за трансфер 15 миллионов евро + процент от перепродажи.

Сола подтвердил, что Владислав уже согласовал контракт с «Жироной» на пять лет.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».