  Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 22:10 | Обновлено 27 августа 2025, 22:21
4674
10

Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги

Клубы хотят финализировать соглашение в ближайшие часы

Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
ФК Динамо. Владислав Ванат

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат сменит клуб.

По информации авторитетного каталонского журналиста Нила Солы, «Жирона» и «Динамо» надеются в ближайшие часы финализировать сделку. Киевский клуб получит за трансфер 15 миллионов евро + процент от перепродажи.

Сола подтвердил, что Владислав уже согласовал контракт с «Жироной» на пять лет.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

Demid Romanchik
Любой трансфер нашего украинского игрока это замечательно 
Ответить
+9
Александр Шевченко
Удачи Владу в Испании. Будем за тебя болеть. Жирона нам уже как родная. Теперь уже понятно почему Влада завтра не будет с нами. Он уже в Испании
Ответить
+8
Микола Захарченко
Хай переходить. Є Герреро , Пономаренко , Задорожний та й Волошин міг би зіграти нападника . Влад просто вже " скис " в Динамо і хоче спробувати себе у топовому чемпі .
Ответить
+3
saltim
Кто бы мог подумать что Ванат свалит раньше Судакова! Чудеса
Ответить
0
MCD-MEL
Бажаю йому заграти і засіяти як Довбик в Жироні! Але) я впевнений, що цього не буде. Тому, що я повторюю це вже на різних сайтах в 1000-й раз. Ванат при Мілевському і Алієву тільки м'ячі подавав би. Хочу помилятись, дуже хочу.....
Ответить
-1
Alexiy.Kriv
Головне, щоб не було як з Супрягою в Сампдорії( чи де він там пробував)!Можуть подивитись на його гру і "оформлять повернення".
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_C0
Східняки почали тут массово палати)) Приємно, що вихованці Динамо Київ переходять до європейських клубів, за немаленькі гроші. Деякі українські клуби можуть про це тільки мріяти і шукають на пальмах 
Ответить
-3
М-Харьков 1925
динама 0:4 Ференцварош 4:5 Карабах 4:5 Металлист1925
господа, там в ЛЧ вышли азеры, которых харьковчане летом 7 июля побеждали 5:4! доказательство что М1925 уже достоин играть на уровне ЛЧ!
Ответить
-4
AK.228
Прекрасная цена за человека, который перестал забивать 
Ответить
-5
Отаман
Дуже добре. Треба скоріше втікати Ванату з фк ганьба суркіса та медведчука, допоможе він Жироні вилетіти в сегунду
Ответить
-6
