Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Клубы хотят финализировать соглашение в ближайшие часы
23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат сменит клуб.
По информации авторитетного каталонского журналиста Нила Солы, «Жирона» и «Динамо» надеются в ближайшие часы финализировать сделку. Киевский клуб получит за трансфер 15 миллионов евро + процент от перепродажи.
Сола подтвердил, что Владислав уже согласовал контракт с «Жироной» на пять лет.
В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.
Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».
💣🔜✅ El @GironaFC i el Dinamo de Kiev esperen TANCAR L’ACORD per VLADYSLAV VANAT en les pròximes hores.— Nil Solà (@Nilsola10) August 27, 2025
El davanter firmarà per 5 temporades amb el @GironaFC. Traspàs que rondarà els 15M amb % de futura venda.
Fitxatge explicat en exclusiva @QueThiJugues / @carrusel pic.twitter.com/sskNqaKVrY
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец – об украинском чемпионе
Никола Олислагерс установила рекорд Австралии, прыгнув на 2.04 метра
господа, там в ЛЧ вышли азеры, которых харьковчане летом 7 июля побеждали 5:4! доказательство что М1925 уже достоин играть на уровне ЛЧ!