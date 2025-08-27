Испания27 августа 2025, 21:47 |
Жирона договорилась о контракте с Ванатом. Известны условия
Украинский нападающий подпишет 5-летнее соглашение
27 августа 2025, 21:47 |
Каталонская «Жирона» продолжает интересоваться украинским нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом, сообщает местный журналист Арнау Мадрия.
По информации источника, клуб Ла Лиги договорился с 23-летним футболистом о контракте на 5 сезонов.
Ранее сообщалось, что «Жирона» заплатит за Ваната 17 миллионов евро + бонусы.
В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
А Суркіс в курсі?
