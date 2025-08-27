Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона договорилась о контракте с Ванатом. Известны условия
Испания
27 августа 2025, 21:47 |
3059
1

Жирона договорилась о контракте с Ванатом. Известны условия

Украинский нападающий подпишет 5-летнее соглашение

27 августа 2025, 21:47 |
3059
1
Жирона договорилась о контракте с Ванатом. Известны условия
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Каталонская «Жирона» продолжает интересоваться украинским нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом, сообщает местный журналист Арнау Мадрия.

По информации источника, клуб Ла Лиги договорился с 23-летним футболистом о контракте на 5 сезонов.

Ранее сообщалось, что «Жирона» заплатит за Ваната 17 миллионов евро + бонусы.

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

По теме:
ФЕДОРЧУК: «Динамо может рассчитывать только на удачу, а Полесье обречено»
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
ЯРМОЛЕНКО: «У Динамо есть 90 минут, чтобы выйти и исправить ситуацию»
Динамо Киев трансферы Жирона Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: L'Esportiu
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 27 августа 2025, 19:59 4
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским

Лидер команды дал оценку слухам в прессе

«Оптимизм». Каталонский журналист поделился новостями о Ванате и Жироне
Футбол | 27 августа 2025, 15:36 13
«Оптимизм». Каталонский журналист поделился новостями о Ванате и Жироне
«Оптимизм». Каталонский журналист поделился новостями о Ванате и Жироне

Клуб Ла Лиги добился прогресса в переговорах с «Динамо»

Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Бокс | 27.08.2025, 05:52
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Футбол | 27.08.2025, 07:46
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Топ-клуб АПЛ сделал предложение по Довбику. Известны детали сделки
Футбол | 27.08.2025, 21:57
Топ-клуб АПЛ сделал предложение по Довбику. Известны детали сделки
Топ-клуб АПЛ сделал предложение по Довбику. Известны детали сделки
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
А Суркіс в курсі?
Ответить
+5
Популярные новости
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 33
Футбол
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 84
Футбол
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем