  4. Аморим выпустит Шешко и Кунью в старте Ман Юнайтед на матч Кубка лиги
Кубок английской лиги
27 августа 2025, 21:29 |
Аморим выпустит Шешко и Кунью в старте Ман Юнайтед на матч Кубка лиги

27 августа красные дьяволы встретятся с Гримсби в поединке 1/32 финала турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа состоится матч 1/32 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами Гримсби и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на стадионе Бланделл Парк. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник красных дьяволов Рубен Аморим выпустит летних новичков Беньямина Шешко м Матеуса Кунью в стартовом составе.

Лидер Ман Юнайтед Бруну Фернандеш начнет игру на скамейке для запасных.

Гримсби в этом сезоне выступает в третьем по силе дивизионе страны.

Стартовые составы на матч Гримсби – Манчестер Юнайтед

Беньямин Шешко Матеус Кунья Гримсби Таун Манчестер Юнайтед Кубок английской лиги по футболу стартовые составы Рубен Аморим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
