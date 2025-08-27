Трубин и другие. Стартовые составы на все матчи дня Q4 Лиги чемпионов

Вечером 27 августа проходят матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.

В этот игровой день – 4 матча. Обнародованы стартовые составы команд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе Бенфики на матч против Фенербахче.

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответные матчи, 27 августа 2025

19:45. Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия) [первый матч – 1:3]

22:00. Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) [первый матч – 0:0]

22:00. Брюгге (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) [первый матч – 3:1]

22:00. Копенгаген (Дания) – Базель (Швейцария) [первый матч – 1:1]

Все матчи Q4 ЛЧ

Инфографика

Стартовые составы