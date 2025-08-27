Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин и другие. Стартовые составы на все матчи дня Q4 Лиги чемпионов
Лига чемпионов
27 августа 2025, 21:43 | Обновлено 27 августа 2025, 22:17
100
1

Трубин и другие. Стартовые составы на все матчи дня Q4 Лиги чемпионов

В этот игровой день проходят четыре поединка 4-го раунда квалификации

27 августа 2025, 21:43 | Обновлено 27 августа 2025, 22:17
100
1
Трубин и другие. Стартовые составы на все матчи дня Q4 Лиги чемпионов
УЕФА

Вечером 27 августа проходят матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.

В этот игровой день – 4 матча. Обнародованы стартовые составы команд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе Бенфики на матч против Фенербахче.

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответные матчи, 27 августа 2025

  • 19:45. Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия) [первый матч – 1:3]
  • 22:00. Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) [первый матч – 0:0]
  • 22:00. Брюгге (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) [первый матч – 3:1]
  • 22:00. Копенгаген (Дания) – Базель (Швейцария) [первый матч – 1:1]

Все матчи Q4 ЛЧ

Инфографика

Стартовые составы

По теме:
Карабах – Ференцварош – 2:3. Клуб из Азербайджана вышел в ЛЧ. Видео голов
Два гранда одной страны хотят подписать звезду сборной Украины
В матче на 5 голов Карабах – Ференцварош определен участник Лиги чемпионов
Лига чемпионов стартовые составы Анатолий Трубин Бенфика Фенербахче Карабах Агдам Ференцварош Глазго Рейнджерс Брюгге Копенгаген Базель
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 27 августа 2025, 18:58 32
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Ответный поединок Q4 ЛЕ состоится 28 августа и начнется в 21:00 по Киеву

ФЕДОРЧУК: «Динамо может рассчитывать только на удачу, а Полесье обречено»
Футбол | 27 августа 2025, 22:21 0
ФЕДОРЧУК: «Динамо может рассчитывать только на удачу, а Полесье обречено»
ФЕДОРЧУК: «Динамо может рассчитывать только на удачу, а Полесье обречено»

По мнению эксперта, Шахтер сможет выйти в следующий раунд еврокубка

Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 27.08.2025, 19:59
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Футбол | 27.08.2025, 04:56
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Футбол | 27.08.2025, 07:46
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Трубін - ключовий елемент для виходу Бенфіки в ЛЧ
Ответить
0
Популярные новости
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
25.08.2025, 19:05 2
Футбол
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
26.08.2025, 01:31 1
Футбол
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
26.08.2025, 02:13 1
Теннис
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 2
Бокс
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
25.08.2025, 16:56 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем