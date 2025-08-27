Лига чемпионов27 августа 2025, 21:43 | Обновлено 27 августа 2025, 22:17
Трубин и другие. Стартовые составы на все матчи дня Q4 Лиги чемпионов
В этот игровой день проходят четыре поединка 4-го раунда квалификации
Вечером 27 августа проходят матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.
В этот игровой день – 4 матча. Обнародованы стартовые составы команд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе Бенфики на матч против Фенербахче.
🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4
Ответные матчи, 27 августа 2025
- 19:45. Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия) [первый матч – 1:3]
- 22:00. Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) [первый матч – 0:0]
- 22:00. Брюгге (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) [первый матч – 3:1]
- 22:00. Копенгаген (Дания) – Базель (Швейцария) [первый матч – 1:1]
Все матчи Q4 ЛЧ
Инфографика
Стартовые составы
Трубін - ключовий елемент для виходу Бенфіки в ЛЧ
