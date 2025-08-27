Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 21:00
2842
8

Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги

«Жирона» договорилась о трансфере украинца Ваната

27 августа 2025, 21:00 |
2842
8
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
ФК Динамо. Владислав Ванат

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат сменит клуб.

По информации источника, «Жирона» договорилась о трансфере лидера «Динамо». Сумма трансфера в «Жирону» составит 17 миллионов евро + бонусы. Игорь Суркис принял во внимание желание футболиста и принял предложение «Жироны».

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев трансферы Жирона Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
FunnyCat_____
лучший нападающий УПЛ  -  удачи Владу!
интересно, хоть теперь Суркис выделит копейку на усиление команды?( риторический вопрос)
+4
Burevestnik
Суркіс колись пожартував про вартість Ваната  300 лям.
Продав за близько 800 лям, але в гривнях.
В  старому мультику, де міряли довжину Удава, Удав сказав:
"А в папугах я довший".
+1
Юрий Щербань
Ось чому він завтра не грає
+1
sahka1981
Може бути, з огляду на те, що не попав в заявку на завтрашній матч.
Якщо 17 лямів плюс бонуси, це правда.  То  нічого і думати, а бігом продавати.
Правда, буду послаблення в атаці, Гереро не вражає, м'яко кажучи, а Пономаренко сирий.
Але продавати потрібно, приклад Бражка, в науку.
0
Wlad West
Ото прыдбалы соби чумайдан без ручки.
-2
alexssumin1
Да уж, оце селекціонери у іспанців... проср*ли 17 лямів. За такі гроші можно було щось краще взяти. Суркісню можно поздоровити з такою аферою
-6
Rodion Manko
Бідна Жирона! Прощавай Прімера, здоровеньки були Сегунда!)) З такою селекцією там їй і місце. Прокохали на вітер 17 лямів))
-6
