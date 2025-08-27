Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
«Жирона» договорилась о трансфере украинца Ваната
23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат сменит клуб.
По информации источника, «Жирона» договорилась о трансфере лидера «Динамо». Сумма трансфера в «Жирону» составит 17 миллионов евро + бонусы. Игорь Суркис принял во внимание желание футболиста и принял предложение «Жироны».
В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.
Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».
интересно, хоть теперь Суркис выделит копейку на усиление команды?( риторический вопрос)
Продав за близько 800 лям, але в гривнях.
В старому мультику, де міряли довжину Удава, Удав сказав:
"А в папугах я довший".
Якщо 17 лямів плюс бонуси, це правда. То нічого і думати, а бігом продавати.
Правда, буду послаблення в атаці, Гереро не вражає, м'яко кажучи, а Пономаренко сирий.
Але продавати потрібно, приклад Бражка, в науку.