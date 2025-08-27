Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат сменит клуб.

По информации источника, «Жирона» договорилась о трансфере лидера «Динамо». Сумма трансфера в «Жирону» составит 17 миллионов евро + бонусы. Игорь Суркис принял во внимание желание футболиста и принял предложение «Жироны».

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».