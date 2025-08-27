Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Динамо – Маккаби Т-А

Матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы пройдет 28 августа в 21:00

Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо выступает в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив проведут ответный поединок 28 августа в 21:00 в польском городе Люблин

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола завершилась со счетом 3:1 в пользу израильского клуба.

Ранее Динамо в Q2 ЛЧ прошло Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0), а затем в Q3 ЛЧ проиграло кипрскому Пафосу (0:1, 0:2)..

Маккаби из Тель-Авива в Q2 ЛЧ уступил кипрскому Пафосу (1:1, 0:1), а затем в Q3 ЛЕ выиграл у мальтийского Хамрун Спартанс (2:1, 3:1).

Оба клуба обеспечили себе евроосень. Победитель дуэли получит путевку основной раунд Лиги Европы, а проигравшая команда осенью будет выступать в Лиге конференций.

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция
Динамо – Маккаби Т-А
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив где смотреть Динамо - Маккаби Т-А
