Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Динамо – Маккаби Т-А
Матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы пройдет 28 августа в 21:00
Киевское Динамо выступает в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.
Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив проведут ответный поединок 28 августа в 21:00 в польском городе Люблин
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола завершилась со счетом 3:1 в пользу израильского клуба.
Ранее Динамо в Q2 ЛЧ прошло Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0), а затем в Q3 ЛЧ проиграло кипрскому Пафосу (0:1, 0:2)..
Маккаби из Тель-Авива в Q2 ЛЧ уступил кипрскому Пафосу (1:1, 0:1), а затем в Q3 ЛЕ выиграл у мальтийского Хамрун Спартанс (2:1, 3:1).
Оба клуба обеспечили себе евроосень. Победитель дуэли получит путевку основной раунд Лиги Европы, а проигравшая команда осенью будет выступать в Лиге конференций.
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Динамо – Маккаби Т-А
Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ответная игра состоится 27 августа и начнется в 22:00 по Киеву
Хет-трик Яны Калининой помог полтавской команде добыть разгромную победу