Испания
27 августа 2025, 22:19 | Обновлено 27 августа 2025, 22:20
Андрей Лунин из «Реала» заинтересовал «Фенербахче» и «Галатасарай»

Два гранда одной страны хотят подписать звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай» интересуются украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает издание AS.

По информации источника, «Фенербахче» уже связался с королевским клубом по поводу доступности 26-летнего футболиста, а вот для «Галатасарая» трансфер украинца пока не является приоритетным, он лишь один из вариантов в списке.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 поединков на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андреем Луниным интересуется «Манчестер Юнайтед».

Андрей Лунин Реал Мадрид Фенербахче Галатасарай трансферы
Дмитрий Вус Источник: AS
