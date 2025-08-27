Два гранда одной страны хотят подписать звезду сборной Украины

Турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай» интересуются украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает издание AS.

По информации источника, «Фенербахче» уже связался с королевским клубом по поводу доступности 26-летнего футболиста, а вот для «Галатасарая» трансфер украинца пока не является приоритетным, он лишь один из вариантов в списке.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 поединков на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андреем Луниным интересуется «Манчестер Юнайтед».