Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Показал сильные стороны». Тренер английского клуба оценил дебют украинца
Кубок английской лиги
27 августа 2025, 14:15
«Показал сильные стороны». Тренер английского клуба оценил дебют украинца

Майкл Скубала отметил старания Ивана Варфоломеева

«Показал сильные стороны». Тренер английского клуба оценил дебют украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Скубала

Главный тренер клуба «Линкольн Сити» Майкл Скубала высказался о победном матче против команды «Бертон Альбион» в 1/32 финала Кубка английской лиги (1:0).

Также специалист проанализировал дебютное выступление украинского полузащитника Ивана Варфоломеева, который недавно присоединился к клубу.

«Это было отличное завершение и хорошо выполненная работа – во втором тайме мы полностью взяли игру под контроль после нескольких тактических корректировок. Мы много владели мячом в первом тайме, но во второй половине открыли поле.

«Бертон» хорошо организован и является трудным соперником, они глубоко оборонялись, но устали, а мы, выпустив свежих игроков, закончили игру с большой интенсивностью.

У новичка Фрэнки были интересные моменты с мячом, он действовал спокойно и технически грамотно. Даже в конце работал очень усердно.

Что скажу о Варфоломееве? Иван показал свои сильные стороны, ради которых мы его пригласили. Ему нужно привыкнуть к футболу английской Лиги 1, а нам – улучшить коммуникацию, что вполне ожидаемо, но я очень им доволен», – прокомментировал Майкл.

Бертон Альбион Линкольн Сити Кубок английской лиги по футболу Иван Варфоломеев
Андрей Витренко Источник
