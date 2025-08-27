«Показал сильные стороны». Тренер английского клуба оценил дебют украинца
Майкл Скубала отметил старания Ивана Варфоломеева
Главный тренер клуба «Линкольн Сити» Майкл Скубала высказался о победном матче против команды «Бертон Альбион» в 1/32 финала Кубка английской лиги (1:0).
Также специалист проанализировал дебютное выступление украинского полузащитника Ивана Варфоломеева, который недавно присоединился к клубу.
«Это было отличное завершение и хорошо выполненная работа – во втором тайме мы полностью взяли игру под контроль после нескольких тактических корректировок. Мы много владели мячом в первом тайме, но во второй половине открыли поле.
«Бертон» хорошо организован и является трудным соперником, они глубоко оборонялись, но устали, а мы, выпустив свежих игроков, закончили игру с большой интенсивностью.
У новичка Фрэнки были интересные моменты с мячом, он действовал спокойно и технически грамотно. Даже в конце работал очень усердно.
Что скажу о Варфоломееве? Иван показал свои сильные стороны, ради которых мы его пригласили. Ему нужно привыкнуть к футболу английской Лиги 1, а нам – улучшить коммуникацию, что вполне ожидаемо, но я очень им доволен», – прокомментировал Майкл.
