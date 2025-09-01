Экс-арбитр ФИФА: «В Динамо платили за воинские звания»

Экс-арбитр ФИФА и бывший игрок «Динамо» Мирослав Ступар рассказал о своем пребывании в киевском клубе.

«В «Динамо» платили больше. В те времена во всех командах были одинаковые ставки – 130, 140, 160 советских рублей. Кроме этого – доплаты. В «Динамо» дополнительно платили тем, кто имел воинские звания. В других клубах доплаты поступали от различных предприятий – такая была система. Сейчас все по-другому: клубы имеют профессиональный статус и сами заключают контракты с игроками. А уже кто кому сколько платит – это их дело», – сказал Ступар.

Ранее экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар дал профессиональный комментарий эксклюзивно для Sport.ua по поводу скандального эпизода в женском футболе Украины.