Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Усиление для Реброва. Украинский легионер восстановился после травмы
Греция
27 августа 2025, 11:31 |
Роман Яремчук провел первые тренировки на клубной базе греческого «Олимпиакоса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук вернулся к тренировкам после того, как пропустил шесть матчей в августе из-за травмы.

По информации греческих журналистов, 29-летний футболист присоединился к группе игроков, который имели повреждения и теперь восстанавливаются накануне будущих матчей.

«После игры первого тура с «Астерасом» (2:0), которую Яремчук пропустил – он вернулся к тренировкам с командой и даже добавил индивидуальную программу, чтобы увеличить темп и приблизиться к желаемому уровню физической подготовки.

Даже в свой выходной он занимался на клубном базе в «Рентисе» – украинец решил тренироваться один, показывая, как сильно хочет вернуться к активной деятельности», – сообщил источник.

30 августа «Олимпиакос» сыграет в матче второго тура против «Волоса» на выезде, после чего начнется международная пауза на матчи сборных. Напомним, Яремчук попал в список тех игроков, на которых рассчитывает главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Волос сборная Украины по футболу Роман Яремчук Сергей Ребров травма
Николай Титюк Источник: Sportime
