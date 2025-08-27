Усиление для Реброва. Украинский легионер восстановился после травмы

Форвард греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук вернулся к тренировкам после того, как пропустил шесть матчей в августе из-за травмы.

По информации греческих журналистов, 29-летний футболист присоединился к группе игроков, который имели повреждения и теперь восстанавливаются накануне будущих матчей.

«После игры первого тура с «Астерасом» (2:0), которую Яремчук пропустил – он вернулся к тренировкам с командой и даже добавил индивидуальную программу, чтобы увеличить темп и приблизиться к желаемому уровню физической подготовки.

Даже в свой выходной он занимался на клубном базе в «Рентисе» – украинец решил тренироваться один, показывая, как сильно хочет вернуться к активной деятельности», – сообщил источник.

30 августа «Олимпиакос» сыграет в матче второго тура против «Волоса» на выезде, после чего начнется международная пауза на матчи сборных. Напомним, Яремчук попал в список тех игроков, на которых рассчитывает главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.