Тренер Маккаби Тель-Авив: «Покажем игрокам Динамо, что мы готовы»

Главный тренер «Маккаби» Тель-Авив Жарко Лазетич провёл пресс-конференцию перед вторым матчем против киевского «Динамо» в четвертом раунде квалификации Лиги Европы.

«Мы просто готовимся к каждому матчу и завтра постараемся победить, а не сохранить какой-то результат. Это может быть хорошо для нас, но мы видели, что они создают моменты даже со стандартов, поэтому анализируем всё, независимо от счета. Надеюсь, завтра покажем, что готовы.

Уход Патати? Сейчас это правильное решение, но если бы мы не выиграли первый матч, все сказали бы, что я сумасшедший тренер, который не использует своего важнейшего игрока. Я предпочитаю игроков, которые на 100% сосредоточены на команде. Всё, что было вокруг Патати и Турджмана, мешало коллективу, и мы вместе решили работать с игроками, которые здесь на 100%. Я очень доволен тем, как команда отреагировала, ведь всё зависит от коллектива. Конечно, теперь у нас есть и другие игроки.

Надеюсь, завтра увидим, что будет, а потом будет немного времени подготовиться к чемпионату и оценить состояние травмированных. Ротация перед матчем с «Маккаби» Нетания? У меня есть свои планы, но всё зависит от многих факторов, например, насколько сложным будет следующий матч. Но, конечно, каждая игра, которая приближается, – самая важная. И, разумеется, мы должны показывать хорошие результаты в чемпионате, поэтому оба матча важны.

Некоторые изменения в составе от нас не зависят. Изменений было много, но я очень доволен тем, как команда на них отреагировала. Нам придётся строить всё дальше.

Усиление? Сейчас не время об этом говорить, завтра игра, и будет время обсудить всё. Когда появится что-то новое – вы узнаете.

Ион Николаеску? Ему не нужны особые условия, чтобы попасть в состав. Он будет играть в некоторых матчах, в других – нет. Это зависит не только от него, а от всей команды. В прошлом сезоне меня спрашивали: что с Патати? И он стал лучшим игроком. Некоторым игрокам нужно время, чтобы понять, что нужно делать, я уверен, что шаг за шагом он покажет свои качества», – сказал Лазетич.