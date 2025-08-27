Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Маккаби Тель-Авив: «Покажем игрокам Динамо, что мы готовы»
Лига Европы
27 августа 2025, 10:21 | Обновлено 27 августа 2025, 10:25
199
0

Тренер Маккаби Тель-Авив: «Покажем игрокам Динамо, что мы готовы»

Жарко Лазетич высказался о втором поединке с киевлянами

27 августа 2025, 10:21 | Обновлено 27 августа 2025, 10:25
199
0
Тренер Маккаби Тель-Авив: «Покажем игрокам Динамо, что мы готовы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жарко Лазетич

Главный тренер «Маккаби» Тель-Авив Жарко Лазетич провёл пресс-конференцию перед вторым матчем против киевского «Динамо» в четвертом раунде квалификации Лиги Европы.

«Мы просто готовимся к каждому матчу и завтра постараемся победить, а не сохранить какой-то результат. Это может быть хорошо для нас, но мы видели, что они создают моменты даже со стандартов, поэтому анализируем всё, независимо от счета. Надеюсь, завтра покажем, что готовы.

Уход Патати? Сейчас это правильное решение, но если бы мы не выиграли первый матч, все сказали бы, что я сумасшедший тренер, который не использует своего важнейшего игрока. Я предпочитаю игроков, которые на 100% сосредоточены на команде. Всё, что было вокруг Патати и Турджмана, мешало коллективу, и мы вместе решили работать с игроками, которые здесь на 100%. Я очень доволен тем, как команда отреагировала, ведь всё зависит от коллектива. Конечно, теперь у нас есть и другие игроки.

Надеюсь, завтра увидим, что будет, а потом будет немного времени подготовиться к чемпионату и оценить состояние травмированных. Ротация перед матчем с «Маккаби» Нетания? У меня есть свои планы, но всё зависит от многих факторов, например, насколько сложным будет следующий матч. Но, конечно, каждая игра, которая приближается, – самая важная. И, разумеется, мы должны показывать хорошие результаты в чемпионате, поэтому оба матча важны.

Некоторые изменения в составе от нас не зависят. Изменений было много, но я очень доволен тем, как команда на них отреагировала. Нам придётся строить всё дальше.

Усиление? Сейчас не время об этом говорить, завтра игра, и будет время обсудить всё. Когда появится что-то новое – вы узнаете.

Ион Николаеску? Ему не нужны особые условия, чтобы попасть в состав. Он будет играть в некоторых матчах, в других – нет. Это зависит не только от него, а от всей команды. В прошлом сезоне меня спрашивали: что с Патати? И он стал лучшим игроком. Некоторым игрокам нужно время, чтобы понять, что нужно делать, я уверен, что шаг за шагом он покажет свои качества», – сказал Лазетич.

По теме:
«Заложник ситуации». Украинский форвард покинул киевское Динамо из-за войны
Богдан ПОПОВ: «Хочу стать основным нападающим Эмполи и сборной Украины»
Назначены судьи на 4-й тур УПЛ. Кто обслужит поединки Динамо и Шахтера
Динамо Киев Лига Европы пресс-конференция Маккаби Тель-Авив Жарко Лазетич Динамо - Маккаби Т-А
Андрей Витренко Источник: ONE
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Футбол | 26 августа 2025, 11:17 9
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец

Мацей Кендзьорек вошел в тренерский штаб Александра Шовковского

Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Бокс | 27 августа 2025, 08:25 0
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»

Британец – об украинском чемпионе

Бенфика обратилась к Шахтеру из-за трансфера полузащитника сборной Украины
Футбол | 27.08.2025, 07:51
Бенфика обратилась к Шахтеру из-за трансфера полузащитника сборной Украины
Бенфика обратилась к Шахтеру из-за трансфера полузащитника сборной Украины
ПСЖ отказался продавать футболиста, которого считает одним из лидеров клуба
Футбол | 27.08.2025, 09:35
ПСЖ отказался продавать футболиста, которого считает одним из лидеров клуба
ПСЖ отказался продавать футболиста, которого считает одним из лидеров клуба
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Футбол | 26.08.2025, 14:53
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
26.08.2025, 01:31 1
Футбол
Экс-вторая ракетка разгромно проиграла матч на US Open и завершила карьеру
Экс-вторая ракетка разгромно проиграла матч на US Open и завершила карьеру
25.08.2025, 19:06
Теннис
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 83
Футбол
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
25.08.2025, 11:43 2
Футбол
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
26.08.2025, 02:13 1
Теннис
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Амир ХАН: «Усик? Такой бой может уничтожить тебя и твою карьеру»
Амир ХАН: «Усик? Такой бой может уничтожить тебя и твою карьеру»
25.08.2025, 23:24 2
Бокс
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем