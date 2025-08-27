«Заложник ситуации». Украинский форвард покинул киевское Динамо из-за войны
Футболист итальянского «Эмполи» Богдан Попов рассказал, почему уехал из Украины в 2022 году
Форвард итальянского «Эмполи» Богдан Попов в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал свой уход из киевского «Динамо», которое он покинул в 2022 году:
– Ты начинал играть в «Динамо». Уехать пришлось из-за российского вторжения?
– Да. Я, как и многие мои ровесники оказался заложником ситуации. Но, как оказалось впоследствии, в плане футбола я, безусловно, выиграл.
– Партнеры по «Эмполи» в курсе, что сейчас происходит в Украине?
– Конечно. Меня много расспрашивают о том, что происходит в нашей стране, но что самое важное и приятное, что все партнеры поддерживают.
– В Украине не видел перспектив для роста?
– Тогда я об этом не задумывался. Это сейчас мне есть с чем сравнивать, – признался Попов.
Попов находился в структуре киевского «Динамо», где играл за команду U-17. Форвард покинул Украину в 2022 году, после чего выступал за польский «Забже».
В октябре 2023 года украинец перебрался в чемпионат Италии – сначала играл за «Эмполи» U-17, а потом был переведен в первую команду.
