Не Холанд. Украинский нападающий с чемпионата Италии назвал своего кумира
Богдан Попов озвучил имя форварда, который ему нравится
Молодой украинский форвард «Эмполи» Богдан Попов назвал лучшего центрального нападающего, который стал для него кумиром.
Выбор украинца пал на польского игрока «Барселоны» Роберта Левандовского.
«Сложно ответить на этот вопрос. Есть хорошие форварды, но они разные по стилю. Если учитывать стабильность и уровень чемпионатов, то, скорее всего, это Роберт Левандовский», – сказал Попов.
Напомним, что Богдана признали игроком тура Серии В.
Комментарии
