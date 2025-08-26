Воспитанник киевского Динамо стал лучшим игроком тура в чемпионате Италии
Богдан Попов помог «Эмполи» одержать победу в первом туре Серии B
Форвард итальянского «Эмполи» Богдан Попов стал лучшим футболистов тура в Серии B чемпионата Италии. Об этом сообщили в социальных сетях лиги.
23 августа 18-летний футболист помог команде одолеть «Падову» в матче первого тура. Воспитанник киевского «Динамо» начал матч со скамейки запасных, но вышел на поле на 28-й минуте, когда его одноклубник получил травму.
Попов отправил в ворота соперника два гола, благодаря чему «Эмполи» победил со сччетом 3:1.
В 2022 году он прибыл в Тоскану, спасаясь от войны в Украине, «Эмполи» заметил его и взял в свою тщательно подобранную молодежную команду. После вылета из Серии А и реструктуризации атаки Богдан Попов за лето стал главным героем команды.
Во время своего дебюта в Серии B он разбил «Падову» дублем – двумя голами настоящего центрфорварда. И это не все – украинец не стесняется, когда нужно работать спиной к воротам. Неплохо для игрока 2007 года рождения», – хвалит Попова издание La Gazzetta dello Sport.
✨ 2007-born, debut brace and records broken: 𝐁𝐨𝐡𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐩𝐨𝐯 is the PoTW of Matchday 1! 🤩— Lega B (@Lega_B) August 26, 2025
⚽⚽ Brace at 18 years and 141 days
🎯 100% shots on target
✈️ 6 aerial duels (3 won)
With a performance like this, the first PoTW of the season could only be him 🔥#LaBChannel pic.twitter.com/G0pE83wqGZ
