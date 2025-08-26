Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Воспитанник киевского Динамо стал лучшим игроком тура в чемпионате Италии
Италия
26 августа 2025, 19:58
1

Воспитанник киевского Динамо стал лучшим игроком тура в чемпионате Италии

Богдан Попов помог «Эмполи» одержать победу в первом туре Серии B

ФК Эмполи. Богдан Попов

Форвард итальянского «Эмполи» Богдан Попов стал лучшим футболистов тура в Серии B чемпионата Италии. Об этом сообщили в социальных сетях лиги.

23 августа 18-летний футболист помог команде одолеть «Падову» в матче первого тура. Воспитанник киевского «Динамо» начал матч со скамейки запасных, но вышел на поле на 28-й минуте, когда его одноклубник получил травму.

Попов отправил в ворота соперника два гола, благодаря чему «Эмполи» победил со сччетом 3:1.

В 2022 году он прибыл в Тоскану, спасаясь от войны в Украине, «Эмполи» заметил его и взял в свою тщательно подобранную молодежную команду. После вылета из Серии А и реструктуризации атаки Богдан Попов за лето стал главным героем команды.

Во время своего дебюта в Серии B он разбил «Падову» дублем – двумя голами настоящего центрфорварда. И это не все – украинец не стесняется, когда нужно работать спиной к воротам. Неплохо для игрока 2007 года рождения», – хвалит Попова издание La Gazzetta dello Sport.

чемпионат Италии по футболу Серия B Эмполи Падова Богдан Попов лучший игрок
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
