Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как украинский форвард оформил дубль в чемпионате Италии
Италия
24 августа 2025, 04:44 | Обновлено 24 августа 2025, 05:01
ВИДЕО. Как украинский форвард оформил дубль в чемпионате Италии

Богдан Попов помог «Эмполи» одержать победу в первом туре Серии B

ВИДЕО. Как украинский форвард оформил дубль в чемпионате Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

23 августа состоялся матч первого тура итальянской Серии B, в котором встретились «Эмполи» и «Падова».

Хозяева одолели соперника со счетом 3:1, два гола в составе победителей забил украинский форвард Богдан Попов, который вышел на замену в первом тайме.

На 28-й минуте албанец Стивен Шпенди получил травму, поэтому был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел 18-летний украинец, который забил по одному голу в каждом из таймов.

Попов ранее находился в структуре киевского «Динамо», где играл за команду U-17. Форвард покинул Украину в 2022 году, после чего выступал за польский «Забже».

В октябре 2023 года украинец перебрался в чемпионат Италии – сначала играл за «Эмполи» U-17, а потом был переведен в первую команду.

Серия B 2025/26. 1-й тур, 23 августа

Эмполи – Падова – 3:1

Голы: Шпенди, 20, Попов, 41, 66 – Бортолусси, 25

Смотреть на YouTube: видеообзор матча

чемпионат Италии по футболу Серия B Эмполи Падова Богдан Попов видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
