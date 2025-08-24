ВИДЕО. Как украинский форвард оформил дубль в чемпионате Италии
Богдан Попов помог «Эмполи» одержать победу в первом туре Серии B
23 августа состоялся матч первого тура итальянской Серии B, в котором встретились «Эмполи» и «Падова».
Хозяева одолели соперника со счетом 3:1, два гола в составе победителей забил украинский форвард Богдан Попов, который вышел на замену в первом тайме.
На 28-й минуте албанец Стивен Шпенди получил травму, поэтому был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел 18-летний украинец, который забил по одному голу в каждом из таймов.
Попов ранее находился в структуре киевского «Динамо», где играл за команду U-17. Форвард покинул Украину в 2022 году, после чего выступал за польский «Забже».
В октябре 2023 года украинец перебрался в чемпионат Италии – сначала играл за «Эмполи» U-17, а потом был переведен в первую команду.
Серия B 2025/26. 1-й тур, 23 августа
Эмполи – Падова – 3:1
Голы: Шпенди, 20, Попов, 41, 66 – Бортолусси, 25
Смотреть на YouTube: видеообзор матча
👏💪 𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐎𝐍 𝐁𝐋𝐔𝐄𝐒 💙 pic.twitter.com/pHbkJnlUud— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 23, 2025
⚽️⚽️⚽️ First Shpendi and then young Popov's double!— Lega B (@Lega_B) August 23, 2025
✅️ Empoli don't miss their first at the Castellani in #SerieBKT #LaBChannel pic.twitter.com/Fi6hMEOWXu
⚽📸 BOHDANNNN! pic.twitter.com/kGTcwVXlFY— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 23, 2025
