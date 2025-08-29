Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милан решил попрощаться с воспитанником Реала. Игрок отправится в АПЛ
Италия
29 августа 2025, 19:21 |
20-летний фланговый защитник «Милана» Алекс Хименес в ближайшее время может сменить футбольную прописку.

Итальянский инсайдер Николо Скира сообщил, что английский «Борнмут» близок к завершению сделки по игроку.

Молодой футболист должен перейти в английский клуб на правах аренды с опцией выкупа контракта. В случае полноценного трансфера Хименес подпишет соглашение с «вишнями» до 2030 года.

Алекс полностью выступает за «Милан» с сезона 2024/25. На его счету 34 сыгранных матча и два оформленных ассиста.

Интересно, что Хименес – воспитанник мадридского «Реала», за молодежную команду «сливочных» он провел 13 матчей.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал игрока, который не входил в планы Марески
Манчестер Юнайтед – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Опередил Челси. Тоттенхэм подписал хавбека за 50+ млн
Алекс Хименес Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Николо Скира аренда игрока
