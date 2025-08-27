Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «На уровне разговоров». Мацапура – об уходе из Зари и переходе в Колос
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 09:10 | Обновлено 27 августа 2025, 09:26
«На уровне разговоров». Мацапура – об уходе из Зари и переходе в Колос

Эксклюзивное интервью Дмитрия Мацапуры для Sport.ua

«На уровне разговоров». Мацапура – об уходе из Зари и переходе в Колос
ФК Колос. Дмитрий Мацапура

25-летний украинский голкипер Дмитрий Мацапура после восьми лет в луганской «Заре» не продлил контракт с клубом и присоединился к другому участнику УПЛ – «Колосу».

Свою первую игру за команду из Ковалёвки Дмитрий провёл 22 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины против киевского «Локомотива». Несмотря на старания вратаря, «Колос» уступил сопернику в серии пенальти и завершил выступление в турнире (2:2, пен. – 4:2).

В разговоре с Sport.ua Мацапура рассказал об уходе из «Зари», первых тренировках в «Колосе» и поделился эмоциями после дебютного матча.

– Вы восемь лет провели в «Заре» и не продолжили сотрудничество с луганчанами. Что вообще побудило вас на этот шаг? Возможно, была какая-то причина?
– На самом деле в последнее время я играл не так много, как хотелось бы. Поэтому решил что-то изменить, найти новый вектор в развитии своей карьеры. Вот и сменил клуб.

– Как в «Заре» отреагировали на ваш уход? Была беседа с руководством?
– Мы поговорили, на мой взгляд, разошлись спокойно, мирно. Они предлагали мне новый контракт, но я для себя решил, что хочу что-то поменять. Поэтому всё прошло спокойно.

– Перед тем как вы перешли в «Колос», в СМИ появлялась информация, что вы останетесь в чемпионате Украины. Можете объяснить свой выбор, почему именно «Колос»?
– Наверное, «Колос» был более заинтересован, проявлял больше инициативы, чем другие команды. Это понравилось, и я решил остановиться на «Колосе».

– А если не секрет, были ли ещё предложения, кроме «Колоса»? Может быть, кто-то из-за границы предлагал контракт?
– Скажем так, не буду рассказывать детали, но конкретики, возможно, не было от других команд. Да, намёки какие-то были, но без особой конкретики. Всё было на уровне разговоров.

– После перехода в «Колос», как прошли первые тренировки с новой командой?
– На самом деле мне всё понравилось, и первые тренировки, и сейчас – всё отлично. Очень хороший коллектив, все помогают: тренерский штаб, футболисты. Каждый старается поддерживать друг друга на тренировках, во время игры – отличная атмосфера, поэтому очень рад, что оказался именно здесь.

– Кто-то помогал вам влиться в коллектив или удалось самостоятельно?
– Прежде всего помогал тренерский штаб. Тренер вратарей, ассистенты. А из футболистов сначала, возможно, капитан команды Валерий Бондаренко.

– Чувствуется ли какая-то разница в тренировках и подготовке между «Колосом» и «Зарёй»?
– В целом сложно сравнивать тренировочные процессы, потому что в «Заре» я застал много тренеров. Могу сказать, что и «Заря», и «Колос» стараются строить процесс с мячом, чтобы играть в агрессивный, атакующий футбол.

– Под чьим руководством было сложнее тренироваться: у Бартуловича или Костышина?
– Хммм, честно, не могу ответить, потому что, на мой взгляд, они разные по характеру, поэтому сравнивать, наверное, некорректно.

ФК Колос

– Вы недавно дебютировали в Кубке Украины. Какие ваши впечатления от матча с «Локомотивом» и как вы оцениваете свой дебют?
– Конечно, мы все понимаем, что результат был плохой для нас, для нашей команды, но вышло как вышло. А с личных эмоций – очень рад, что дебютировал. Конечно, хотелось бы победить, но так сложилось. Поэтому будем работать дальше и добиваться положительных результатов.

– Игра с «Локомотивом» перешла в серию пенальти. Вы готовились к ударам с одиннадцати метров? Может быть, как в Европе делают, записывали на бутылке, кто куда будет бить?
– Да, готовились, конечно, потому что тренерский штаб старается просчитать все сценарии. Готовились, поэтому, возможно, первые два удара я угадал направление, но игроки «Локомотива» пробили очень хорошо, поэтому не смог спасти. Но на бутылке именно в этой серии пенальти ничего не записывал, доверился своей памяти.

– После матча Руслан Костышин не давал интервью. Что вообще сказал тренер после игры в раздевалке?
– Скажу так: если главный тренер никак не комментировал, то я его поддержу и тоже не буду выносить всё, что было в раздевалке.

– Какие вообще задачи вы ставите перед собой на этот сезон в составе «Колоса»? Может быть, есть какая-то цель?
– Цель, как и у каждого футболиста – сыграть как можно больше матчей, провести их хорошо. В моём случае хочу отыграть на ноль и чтобы команда заняла как можно более высокое место в турнирной таблице УПЛ.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
