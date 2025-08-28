Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин за 5 дней до закрытия трансферного окна может перейти в именитый клуб
Испания
28 августа 2025, 05:42 |
508
0

Лунин за 5 дней до закрытия трансферного окна может перейти в именитый клуб

«Фенербахче» не оставляет надежд подписать украинца

28 августа 2025, 05:42 |
508
0
Лунин за 5 дней до закрытия трансферного окна может перейти в именитый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации испанского портала Football-Espana, турецкий «Фенербахче» не оставляет надежд подписать украинского игрока. Это единственный клуб, который может увести украинца из «Реала» за пять дней до закрытия трансферного окна.

Инициатором трансфера является эпатажный тренер Жозе Моуриньо, который определил для «Фенербахче» приоритетным переход украинца. Переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

По теме:
Украинский футболист перешел из Аталанты в другой итальянский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник, только что покинувший Кудровку, нашел себе новый клуб
Милан снова начал переговоры относительно форварда Челси
Фенербахче Андрей Лунин Жозе Моуриньо Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Football Espana
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЯРМОЛЕНКО: «Я могу много говорить об этом. Главный тренер переживает»
Футбол | 28 августа 2025, 05:24 0
ЯРМОЛЕНКО: «Я могу много говорить об этом. Главный тренер переживает»
ЯРМОЛЕНКО: «Я могу много говорить об этом. Главный тренер переживает»

Андрей сравнил матч с «Маккаби» с поединком годичной давности против «РБ Зальцбург»

Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 27 августа 2025, 19:59 4
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским

Лидер команды дал оценку слухам в прессе

Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Футбол | 27.08.2025, 07:15
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 27.08.2025, 21:16
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Футбол | 27.08.2025, 23:59
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 85
Футбол
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 3
Бокс
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 10
Футбол
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
27.08.2025, 21:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем