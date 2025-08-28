Лунин за 5 дней до закрытия трансферного окна может перейти в именитый клуб

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации испанского портала Football-Espana, турецкий «Фенербахче» не оставляет надежд подписать украинского игрока. Это единственный клуб, который может увести украинца из «Реала» за пять дней до закрытия трансферного окна.

Инициатором трансфера является эпатажный тренер Жозе Моуриньо, который определил для «Фенербахче» приоритетным переход украинца. Переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.