На заметку. Кайрат впервые в истории вышел в основу ЛЧ, стартовав с Q1

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
26 августа 2025, 23:05 |
698
1

В финальном раунде отбора казахстанская команда прошла Селтик в серии пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

26 августа Кайрат Алматы (Казахстан) пробился в основной этап Лиги чемпионов 2025/26.

В финальном раунде квалификации казахстанская команда прошла шотландский Селтик (0:0, 0:0, пен. 3:2).

Кайрат впервые в истории клуба сыграет в основном этапе главного еврокубка. Жеребьевка этапа лиги ЛЧ состоится 28 августа.

Кайрат стартовал в отборе к Лиге чемпионов с Q1. На своей пути алматинский коллектив, помимо Селтика, также одолел Олимпию Любляну, КуПС и Слован.

В квалификации ЛЧ сыграла и одна украинская команда – Динамо Киеве. Киевляне во втором круге отбора справились с Хамруном, а затем вылетели в Q4 Лиги Европы от Пафоса.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 26 августа

Кайрат (Казахстан) – Селтик (Шотландия) – 0:0 (пен. 3:2) [первый матч – 0:0]

Серия пенальти: Ида (не забил), Громыко (не забил), Маккоуэн (не забил), Мартынович (1:0), Энгельс (1:1), Арад (2:1), Макгрегор (2:2), Сорокин (3:2), Маэда (не забил).

