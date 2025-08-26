Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Доминирование Манчестера. Список последних 10 победителей Кубка лиги
Кубок английской лиги
26 августа 2025, 19:09 |
60
0

Доминирование Манчестера. Список последних 10 победителей Кубка лиги

Действующим чемпионом является «Ньюкасл»

26 августа 2025, 19:09 |
60
0
Доминирование Манчестера. Список последних 10 победителей Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 августа, стартуют матчи 1/32 финала Кубка английской лиги. Это прекрасная возможность вспомнить последних 10 победителей этого турнира.

В 7 из 10 случаев трофей над головой поднимали игроки манчестерских клубов: 5 – «Манчестер Сити» (15/16, 17/18, 18/19, 19/20, 20/21), 2 – «Манчестер Юнайтед» (16/17, 22/23).

Дважды победителем Кубка лиги за этот период стал «Ливерпуль» (21/22, 23/24).

Действующим чемпионом Кубка английской лиги является «Ньюкасл» (24/25).

За всю историю соревнования рекордсменом по количеству титулов является «Ливерпуль» – 10. «Горожане» (8) и «красные дьяволы» (6) занимают второе и третье места соответственно.

По теме:
ВИДЕО. Бегал по студии. Реакция легенды Ливерпуля на победу над Ньюкаслом
Ван Дейк после двух туров АПЛ возглавил интересный статистический рейтинг
Ведется работа над трансфером Довбика в английский топ-клуб
Кубок английской лиги по футболу статистика Ньюкасл Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед трофеи
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер за 500 тысяч евро. Полесье подпишет 22-летнего украинского вингера
Футбол | 26 августа 2025, 19:17 0
Трансфер за 500 тысяч евро. Полесье подпишет 22-летнего украинского вингера
Трансфер за 500 тысяч евро. Полесье подпишет 22-летнего украинского вингера

Владислав Велетень покинет «Колос» и продолжит карьеру в составе житомирского клуба

ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Футбол | 26 августа 2025, 07:12 28
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»

Андрей Шахов отреагировал на конфликт в клубе

ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Футбол | 26.08.2025, 12:35
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Динамо считает, что Ванат стоит дороже. Клуб ждет новых предложений
Футбол | 26.08.2025, 13:35
Динамо считает, что Ванат стоит дороже. Клуб ждет новых предложений
Динамо считает, что Ванат стоит дороже. Клуб ждет новых предложений
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Футбол | 26.08.2025, 07:46
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
25.08.2025, 03:56
Футбол
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 7
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 80
Футбол
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 6
Футбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем