Доминирование Манчестера. Список последних 10 победителей Кубка лиги
Действующим чемпионом является «Ньюкасл»
Сегодня, 26 августа, стартуют матчи 1/32 финала Кубка английской лиги. Это прекрасная возможность вспомнить последних 10 победителей этого турнира.
В 7 из 10 случаев трофей над головой поднимали игроки манчестерских клубов: 5 – «Манчестер Сити» (15/16, 17/18, 18/19, 19/20, 20/21), 2 – «Манчестер Юнайтед» (16/17, 22/23).
Дважды победителем Кубка лиги за этот период стал «Ливерпуль» (21/22, 23/24).
Действующим чемпионом Кубка английской лиги является «Ньюкасл» (24/25).
За всю историю соревнования рекордсменом по количеству титулов является «Ливерпуль» – 10. «Горожане» (8) и «красные дьяволы» (6) занимают второе и третье места соответственно.
